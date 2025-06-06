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自由開講》香會台海熱議，台灣下一步是發聲還是沉默？

2025/06/06 20:00

◎ 林以珩

2025年「香格里拉對話」論壇期間，台海安全成為多場次討論焦點。從美國防長明言「川普在任，中共不敢侵台」、到日本與菲律賓簽署防務協議、美日菲三邊合作深化、英國宣布航艦打擊群重返南海，甚至AUKUS與美日韓戰略整合，都顯示「台海穩定＝全球安全」的共識正逐步成形

美國國防部長赫格塞斯在「香格里拉對話」論壇演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）美國國防部長赫格塞斯在「香格里拉對話」論壇演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）

這場印太安全年度重頭戲，讓台灣安全議題首次如此密集出現在多國軍政高層言論之中。對台灣而言，這不只是他國表態的時刻，更是我們主動參與及布局的契機。

首先，政府應建立「多國發聲網絡」。雖未受邀出席香會，台灣可透過理念相近國家如美、日、英、法、澳，在雙邊溝通中預先提供觀點與數據，使其在國際場合中轉述我方立場，形成「友邦代言」機制。同時，應強化駐外代表處對接智庫、媒體與香會主辦單位合作，擴大敘事輸出。

第二，推動「台海＝全球秩序」的敘事深化。面對中共將台灣議題區域化、內政化的戰略，台灣應發布「多語系台海安全白皮書」，強調台灣是國際供應鏈、民主安全體系與印太航行自由的關鍵節點，協助友邦引用並為我立場背書。

英國國防參謀長拉達金（右）在「香格里拉對話」論壇中，強調自由航行原則在印太地區與英吉利海峽一樣重要，包括台灣海峽。（路透檔案照）英國國防參謀長拉達金（右）在「香格里拉對話」論壇中，強調自由航行原則在印太地區與英吉利海峽一樣重要，包括台灣海峽。（路透檔案照）

第三，透過軍事透明對比中共迴避。今年中國以胡鋼鋒少將代替防長參加香會，明顯降低層級、淡化責任。相較之下，台灣應主動揭示與友軍軍演成果，並倡議區域「軍事接觸行為準則」，凸顯我們是透明、負責任的行為者。

最後，深化民主安全連結。台灣可與菲律賓、越南、印度等國推動非正式「民主安全對話」，強化在資安、認知作戰與海上合作的民主夥伴機制，串聯成對抗威權擴張的第一線。

香會只是起點，台灣不能只是被動等候他國發聲。當國際聚光燈照向台海，正是我們展現責任、主張主權、強化連結的最佳時機。唯有主動出擊，台灣才能真正把握國際支持從「說」走向「做」的關鍵轉捩點。

（作者為國際關係研究生）

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