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自由開講》六四36週年：頂大教授實名檄文，知識分子的良知與時代的記憶

2025/06/04 19:00

◎ 王天宇

今年是六四天安門事件36週年，對中國來說，這是一段被刻意抹去、被壓制的歷史，中共當局去往以來對六四事件進行全面封鎖，無論是學校教材、網路資訊或媒體報導，幾乎都看不到六四的字眼，許多年輕一代甚至對影響即將到來的運動一無所知，六四，成為一段「被消失的歷史」，而這種集體失憶極權體制是最出色的手段。

華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，日前實名發表反共檄文，引發熱議。（圖翻攝自X平台）華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，日前實名發表反共檄文，引發熱議。（圖翻攝自X平台）

然而，歷史的真相難以完全被掩蓋。今年，來自華南理工大學、北京大學等中國頂尖大學的教授們，以實名方式，公開發表反習、反共檄文，他們冒著極大風險，指向專制體制對社會的歧視與歷史的扭曲，華南理工大學的林影、韓雙艷女教授公開批評中共專制，強調「天安門事件是中國近代史上最痛苦的一段歷史」，並提出結束一黨專政、恢復敬畏自由等訴求，這些檄文不僅再次揭露六四的歷史公開，呼籲中國社會正視過去，勇於追求民主與自由

在中國高壓紅色恐怖的統治下，體制內知識分子的勇敢發聲，無疑是中國社會良知的象徵，他們深知自身所冒的風險，卻依然選擇站崗，誠意十足，令人敬佩正如天安門母親張先玲所說：「謊言無法掩蓋歷史的真相。」這些聲音或許微弱，但正如「星星之火，可以燎原」。只要有人願意記得、願意發聲，六四的記憶就不會被完全抹去

「天安門母親」張先玲。（中央社資料照）「天安門母親」張先玲。（中央社資料照）

六四事件不僅是中國民主運動的重要里程碑，更是全球人權史上的警醒，知識分子的良知與堅持，讓我們看見中國社會內部渴望的種子，也許改變不會一蹴而就，但有了這些勇敢的人，歷史的真相終將被更多人看見，六四36週年，我們不僅要銘記歷史，更要向每一位為真理與正義發聲的人致敬。

（作者為學校聘僱講師）

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