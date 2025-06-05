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健康醫療網》痔瘡導致排便疼痛、出血該怎麼辦？ 醫師建議4族群可考慮手術治療！

痔瘡是現代人常見的困擾，久坐、排便習慣不良，甚至懷孕、年齡增長等都有可能導致痔瘡形成，但有些人覺得痔瘡位置尷尬又害怕要手術，因此不敢說出口。不過事實上並非所有痔瘡問題都要開刀，即使需要手術也可以透過微創的方式進行。
健康醫療網

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2025/06/05 08:30

◎ 健康醫療網

痔瘡是現代人常見的困擾，久坐、排便習慣不良，甚至懷孕、年齡增長等都有可能導致痔瘡形成，但有些人覺得痔瘡位置尷尬又害怕要手術，因此不敢說出口。不過事實上並非所有痔瘡問題都要開刀，即使需要手術也可以透過微創的方式進行，雅丰診所大腸直腸外科醫師白雪翠解析適合開刀的痔瘡患者條件，並說明目前痔瘡的手術方法，幫助有痔瘡困擾的民眾找到適合的解決方案。

如果民眾有痔瘡問題，而且在排便過程中有流血、脫垂、搔癢、異物感、腫脹、疼痛等情形時，白雪翠醫師認為這時其實就可以考慮進行一些治療處置來改善。（取自貼文）如果民眾有痔瘡問題，而且在排便過程中有流血、脫垂、搔癢、異物感、腫脹、疼痛等情形時，白雪翠醫師認為這時其實就可以考慮進行一些治療處置來改善。（取自貼文）

痔瘡有「這些」情況建議治療　4族群可考慮進行手術

如果民眾有痔瘡問題，而且在排便過程中有流血、脫垂、搔癢、異物感、腫脹、疼痛等情形時，白雪翠醫師認為這時其實就可以考慮進行一些治療處置來改善。

痔瘡治療包含手術、非手術的方式，民眾可與醫師討論選擇適合的治療方法。白雪翠醫師表示，如果是從外觀上就能明顯看到的痔瘡（如：混合痔、外痔、脫垂型痔瘡等）就比較需要透過手術處理，除此之外以下4族群也建議可以考慮藉由開刀來改善：

● 產後孕婦：

在懷孕過程中女性常會因為身體變化、寶寶擠壓到痔瘡組織等而對於明顯痔瘡感到不適，所以在生育完之後建議可以考慮進行手術。

● 更年期婦女：

有些女性可能在年輕時就有痔瘡問題，但是因為恐懼而沒有做任何處理，進入更年期後由於荷爾蒙變化，痔瘡的不適感會因此加重，所以建議停經後的女性在年紀更長以前可以考慮開刀處理痔瘡問題。

● 年紀約6、70歲的年長者：

長者在這一輩子過程當中多多少少都會有感受到一兩次的痔瘡問題，如果能在身體還可以負荷的情況下接受手術處理會是比較好的選擇。

● 準備轉換工作的年輕族群：

現在年輕族群的工作壓力非常大，也很容易會產生一些不良的日常生活習慣，像是久坐、蹲馬桶時滑手機等這都是造成痔瘡的危險因子，如果有痔瘡困擾其實可以趁換工作的時候考慮進行手術。

痔瘡也有微創手術可以選擇　助縮短術後恢復期

如果需要開刀處理，現在除了傳統痔瘡切除手術之外，還有微創手術可供民眾選擇，白雪翠醫師表示，微創手術主要以雷射消融、超音波刀為大宗，與傳統手術相比，它對於組織的破壞跟傷害都比較少，疼痛感也較低，因此相對來說恢復會比較快一些。

不過，白雪翠醫師提到，患者需做什麼樣的手術處理應該與專業醫師討論後再決定，因為每個人適合的手術方式其實因人而異，以微創手術為例，年輕人比較常因為內痔腫脹感到不舒服，在內痔的部分通常透過雷射消融就可以達到很好的治療效果，但是對於孕婦、停經後的婦女、年長者，他們大多是外觀上較明顯的痔瘡問題，其實比較適合進行超音波刀手術。

痔瘡問題應經由醫師診斷　再選擇適合的治療方式

現在痔瘡治療方法相當多元，如果民眾發現有血便、排便疼痛等情形，建議應就醫尋求醫師診斷，確認是否為痔瘡問題，再決定下一步該如何改善。

白雪翠醫師提醒，雖然現在網路資源很多，只要上網查一下症狀就可以知道自己可能是什麼疾病，但還是應尋求專業醫師檢查、評估，因為在診間很常會遇到一些狀況，像有位患者排便出血的情形已經持續很久了，但他以為是痔瘡拖了5、6年都沒有處理，結果一檢查發現他是肛門腫瘤在流血，由於痔瘡跟其他疾病的症狀可能會有所重疊，所以尋求醫師評估還是最重要的。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文、林宗憲報導 痔瘡導致排便疼痛、出血該怎麼辦？ 醫師建議4族群可考慮手術治療！

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