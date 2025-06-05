有志一「童」》新加坡半導體產業蓬勃發展 台灣是重要合作夥伴

過去十年，新加坡半導體產業快速崛起，成為全球供應鏈的重要節點。根據2024年官方數據，新加坡生產全球約10%的晶片，並供應約20%的半導體設備，顯示其在全球科技產業中的舉足輕重地位。

◎ 童振源

過去十年，新加坡半導體產業快速崛起，成為全球供應鏈的重要節點。根據2024年官方數據，新加坡生產全球約10%的晶片，並供應約20%的半導體設備，顯示其在全球科技產業中的舉足輕重地位。

2014至2023年間，新加坡半導體產值成長近2.7倍，附加價值更提升3.3倍。半導體產業對國內生產毛額（GDP）的貢獻，也從2.8%上升至5.6%，高峰時（2022年）更達8%，相當於每100元GDP中，就有8元來自該產業。雖然2023年受景氣影響略有回落，但仍維持長期成長軌道。

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從具體數據來看，2014年新加坡半導體產值為489億新幣，至2022年攀升至1,567億新幣，占製造業總產值逾三分之一。2023年雖回落至1,334億新幣，占比仍達32.2%。

新加坡半導體製造業產值：2014-2023（作者提供）

在附加價值方面，新加坡半導體產業從2014年的112億新幣增至2022年的552億新幣，占製造業附加價值40.5%，展現高附加值特性。

新加坡半導體製造業附加價值：2014-2023（作者提供）

有趣的是，產值與附加價值快速成長之際，新加坡半導體產業就業人數卻相對穩定，約維持在3.5萬人左右，反映出半導體產業朝向高效率、自動化與高技術含量發展。

新加坡半導體製造業的就業：2014-2023（作者提供）

外資主導、技術聚落成形

新加坡的半導體產業以外商為主，聚焦成熟製程（7奈米以上），涵蓋從IC設計、晶圓製造到設備與封測全環節。國際企業如高通、博通、ASML、美光、美滿、應材等均在新加坡設點。台灣企業如聯發科、聯電、世界先進與日月光亦深度布局，進一步鞏固兩國技術與產業鏈的互補性。

儘管新加坡尚未吸引台積電、三星、英特爾等業者設立先進製程晶圓廠，主要因為未參與全球高額補貼競賽，但其聚焦成熟製程的策略已展現成效。近年來，新加坡成功吸引多家大型半導體企業投資，生產的晶片應用於汽車、消費電子、行動裝置及工業設備等領域。

台新合作歷史悠久、成果豐碩

台灣與新加坡的半導體合作可追溯至1998年。當年台積電與飛利浦及新加坡經濟發展局共同投資12億美元設立SSMC，是新加坡早期晶圓製造重鎮。日月光同年也進軍當地封裝測試市場，如今該廠員工已超過750人。2000年，聯電與德國英飛凌共同投資36億美元建廠，成為當時最大外資案之一。

近年台商持續加碼：聯電2022年宣布追加投資50億美元擴建22-28奈米產能；世界先進與恩智浦於2024年6月宣布合資78億美元建廠，興建28奈米及以上製程的半導體廠。

不僅是製造端，台灣在新加坡的研發投資也不斷增加。從2004年至2020年，聯發科已在當地投入3.3億美元，並於新加坡建立全球最先進的研發中心之一，目前雇用約300名研發工程師。2024年6月，聯發科更承諾未來五年將再投資3.7億美元，深化新加坡的半導體技術創新。

台灣與新加坡的半導體產業合作與全球供應鏈分工，也反映在雙邊貿易結構中。2022年，台灣出口至新加坡的產品中，約80%為半導體相關產品，而新加坡對台灣的出口中，半導體產品亦占60%。這種緊密的經濟聯繫不僅促進雙邊產業發展，也大幅提升全球半導體供應鏈的穩定性。

（作者為我國駐新加坡代表）

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