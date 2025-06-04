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自由開講》下架舔共藍 中華民國才能永保安康

2025/06/04 15:00

◎ 吳易翰

賴清德贏得2024總統大選，然而在立法部門，藍白兩黨立委仍掌握立法院的過半數。如今，面臨朝小野大的「少數政府」，外界用來比喻宛如當年陳水扁執政的處境。

扁政府與賴政府皆為「少數執政」，但前者所面對的「泛藍陣營」（不含因國民黨內部放棄李登輝的本土化路線，而組成的台聯政黨），其在意識形態上實屬「親中政黨」。雖然，在扁政府任內，泛藍陣營曾三度發起「陳水扁罷免案」，其期間朝野激烈對立，政局動盪不安，但當時的立法院，至少還保有一定「公道的力量」。

當今的「藍白複合體」，在無法取得中央政府執政權情況下，祭出「亂砍預算」、「毀台法案」等手段，更擋下相關國安法案300多次。（資料照）當今的「藍白複合體」，在無法取得中央政府執政權情況下，祭出「亂砍預算」、「毀台法案」等手段，更擋下相關國安法案300多次。（資料照）

當今的「藍白複合體」，已經「亂國會週年」。在無法取得中央政府執政權情況下，只好在「立法院執政」，不但祭出「亂砍預算」、「毀台法案」等手段，相關國安法案在程序委員會共被藍白聯手擋下三百多次，難道這不是「裡應外合」的統戰模式？

部份外界人士認為，賴清德是雙少數政府，亦自2008年實施單一選區兩票制以來，首度出現總統與國會多數不一致的政治局面，甫上任應組聯合政府，方能使國政推動順利。但，其實台灣目前最嚴重的問題是找不到以往的「反共藍」，看不見「忠誠的反對黨」，而非憲政體制的走向。

最後，台灣人民必須要在爾後的罷免投票選舉，展現「現在的民意」，下架「舔共藍」。唯有如此，中華民國才能繼續在台灣永保安康！

（作者為政治工作者）

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