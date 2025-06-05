自由開講》談大法官釋憲與「價值秩序」概念

◎ 陳逸南

依自由時報5月17日A3版「《憲訴法釋憲案 憲法法庭決議受理》綠盼導正毀憲亂政修法 藍：綠陷大法官於不義」報導指出，民進黨立法院黨團二月遞狀聲請「憲法訴訟法修正條文」暫時處分及釋憲，憲法法庭本月十二日舉行說明會，後經評議有逾半數大法官同意受理。民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，藍白惡修憲訴法事證明確，期盼最終能夠有好的結果，導正所有毀憲亂政的修法；國民黨立委吳宗憲則批評，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。

憲法法庭。（資料照）

查2001年9月出版《臺大法學論叢第三十卷第五期》刊載「論『價值秩序』作為憲法學的基本概念」論文摘要指出，近年來大法官的釋憲實務逐漸採用「價值秩序」或是類似概念，作為憲法論證的理據，並舉出相關判解，包括釋字第372號（民國84年2月24日）、392號、405號、437號、461號、485號、490號及499號（民國89年3月24日）等，此等解釋從威權統治、解除戒嚴，走到民主法治初期（政黨輪替），有關「價值秩序」概念對於大法官釋憲結果的影響，值得研究。

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該論文另指出，「我國大法官的釋憲見解中，對此概念（按即價值秩序）有三種用法：（一）將基本權利視為價值體系；（二）以價值體系來詮釋特定的憲法條文；（三）將憲法的整體解釋為價值體系。將憲法或是憲法條文『價值體系化』之後，並以此為進一步憲法論證的基礎與出發點。」

另依2024年4月出版《德國公法史導論（16~21世紀）》（德國米歇爾‧施托萊斯著）中譯本，第171頁指出，早期憲法解釋的主要問題之一，即在《基本法》中包含的──或處於其下的──「價值秩序」（Wertordnung）。這個詞語此時經歷著前所未有的發展景象。……。「價值秩序」銜接了20年代的價值哲學，並以此種方式提供了一種被普遍接受的價值視野。人們在1945年後比在第一次世界震動後還更加急迫需要這種價值視野，或者作為抵抗價值相對主義或「錯誤」價值的堡壘。

聯邦德國（西德）1949年5月23日公布《基本法》，確立了所有規範制定及規範適用均受「以《基本法》確立的價值秩序」的約束。1958年Lueth指標性判決指出，整個法律秩序必須符合《基本法》的價值秩序。在德國，民主選舉的立法者所決定的法律，仍可以被撤銷，亦即根據不同的具體情況，聯邦憲法法院可以宣布經審查的規範為自始無效的，與《基本法》不一致的，或者合乎《基本法》的。此外，德國公法學者論述「價值秩序」與人的尊嚴（人性尊嚴），基本權利（自由、平等）密切相關，更值得重視。

平心而論，我國憲法訴訟制度之建立，主要參照德國法制。早期，由「大法官會議解釋」演進到現在的「憲法法庭」運作，大法官釋憲與「價值秩序」概念之關係密切，其正向發展趨勢是必然的。期盼前述憲訴法釋憲案，早日得到完善的解決，讓台灣民主憲政繼續向前行。

（作者為仲裁人）

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