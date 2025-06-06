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自由開講》教育人員觀點看放假

2025/06/06 15:00

◎ 劉天祥

日前立法院修改國定假日辦法，學校的上學期多出教師節、光復節、行憲紀念日，連同原有的中秋、國慶、元旦，共有六天假。查今年起三年的日曆，因假日落在週六日須補放假，所以這三年上學期六天假的放假情況是：今年週一、週四、週五各兩天；明年週五四天、週一兩天；後年週一、週五各兩天，週二、週三各一天。

各級學校都有不少課程每週只在一天上，像明年只在週五上的課，直接少四次，影響嚴重。現在有的大學每年只上十六週，少了兩週就只剩十四週。中秋、教師節、國慶、光復節集中在九、十月，行憲紀念日和元旦已屆期末，又剛好相隔七天，必定造成教學困擾。我小時候每逢十月（那時蔣中正生日放假，和國慶相隔廿一天）、年底（那時一月二日也放假），上課就是一團亂，沒想到立法院倉促修法，又將重蹈覆轍！

日前立法院修改國定假日辦法，有些假日落在週六日須補放假，恐影響各級學校的課程規劃。圖為上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）日前立法院修改國定假日辦法，有些假日落在週六日須補放假，恐影響各級學校的課程規劃。圖為上課示意圖，人物與本文無關。（資料照）

依我的淺見，放假最好放在七月、八月的週一或週五（製造連假），這兩個月都有三十一天，天氣又熱，少上班是好事。這時放假，公司、工廠省下夏日電費，父母可不用請假陪伴放暑假的子女（而父母則可在子女上課時再請假）；國定假日放在暑假，也不會影響正常的上課。

其實藍白想修的法，民眾不一定都反對，但重大的事情就該從多種角度思考，多聽各方的意見，不要急就章，才不會一番美意反而惹人嫌！

（作者為退休教師、現任特教助理員）

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