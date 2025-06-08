自由開講》識讀中共在台協力者的話術 化解統戰的「語言戰略」

◎ 陳啟濃



中共想要武力犯台，不僅沒把握，還會折損中共的統治基礎。所以中共因應統戰戰略轉型，對台策略已經從「武力威懾」轉向「語言戰略」，透過包裝「融合、交流、和平」等名義的話語系統，試圖將統一台灣合法化、柔性化與常態化。最終目標是要讓台灣人喪失敵我意識，造成「統一」無害化的假象。



中共透過「融合、交流、和平」等名義，試圖將統一台灣合法化、柔性化與常態化，最終目標是要讓台灣人喪失敵我意識，造成「統一」無害化的假象。示意圖。（路透檔案照）

中共在美國都佈建了許多親共勢力，深入商業、學術、教育、科技與政府部門，主要目的是麻痺美國人對中共的嫌惡，失去危機意識，再慢慢侵蝕美國的國力基礎。中共處心積慮要拿下台灣，當然在柔性戰術方面的佈局，動用的力量更為全面。

最重要的「語言戰略」就是運用民主的弱點滲透親共的話語，利用台灣新聞網路的發達，從中國製作網路節目，對準台灣的族群放送。或是找尋收買適當的台灣協力者網紅，直接傳播中共所需要散布的內容。經由台灣自己人的親共論述，更具有親和力與說服力，能夠煽動一些對政府施政不滿者的情緒，轉而認同中共的統戰。

請繼續往下閱讀...

立委握有法案與經費的審查權，仗勢立院言論免責的保護傘下，高談「兩岸一家親」、「建構國防武力是在破壞和平」等，攻擊台灣政府是和平的破壞者，成為美化中共各項統戰作為的化妝師。（資料照）

影響力最大而且對台灣最有威脅，就是中共從台灣的政治人物下手。特別是中央的民意代表立法委員，他們手中握有法案與經費的審查權，仗勢著在立法院言論免責的保護傘下，高談「兩岸一家親」、「同胞」、「交流才能消除敵意」、「建構國防武力是在破壞和平」等，這些落入中共「語言戰略」的話術當中。槍口對內，攻擊台灣政府是和平的破壞者，成為美化中共各項統戰作為的化妝師。

因應中共的「語言戰略」，更要堅定「中共是境外敵對勢力」的理念，認清中共在台灣的政治協力者的陰謀，提高全民「知共識共」的認知。最重要的是，認清和平是要用強大的國防力量才能維護的正確認識，不要受到中共柔性統戰策略的蒙蔽。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法