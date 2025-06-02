名家分享~馮睎乾》人類命運共同媛

在這個政治異常敏感的時刻，哈佛還找個「紅二代」在畢業禮致詞，已令人嘖嘖稱奇了。更費解的是，蔣雨融並非什麼出類拔萃的哈佛生，為什麼選中她？

◎ 馮睎乾

5月30日，一個叫蔣雨融（Luanna Yurong Jiang）的中国留學生，身披一襲珠光寶氣的刺繡雲肩學士服，在哈佛大學畢業禮上傲然致詞，題為「Our Humanity（我們的人性）」，大談多元文化與共同命運，台下掌聲不絕，喝采連連。她號稱哈佛史上第一個站在畢業講台的中国女性，這場演說令她一炮而紅，有人譽之為「時代最強聲音」，也有人稱她「比美國總統格局還要大」。但蔣雨融是誰呢？

中国留學生蔣雨融身披一襲珠光寶氣的刺繡雲肩學士服，在哈佛大學畢業禮上傲然致詞，題為「Our Humanity（我們的人性）」，大談多元文化與共同命運。（取自貼文）

中国網民很快挖出她的底細：父親蔣志明曾任遂寧市政協黨組副書記、副主席兼市委統戰部部長，2018年以副廳級幹部退休，2019年起擔任綠色發展基金會「綠色未來專案基金」執行長。2022年4月，蔣志明公開感謝綠發會及其副理事長周晉峰的「國際上的影響力」，幫助蔣雨融申請哈佛大學肯尼迪學院——這學院培養過很多中共官員，有人稱之為「黨校」。

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在這個政治異常敏感的時刻，哈佛還找個「紅二代」在畢業禮致詞，已令人嘖嘖稱奇了。更費解的是，蔣雨融並非什麼出類拔萃的哈佛生，為什麼選中她？不要忘記，史上首位在哈佛畢業禮致詞的中国學生，是九年前的生物系博士生何江。何江出身湖南農村，是全憑一己努力入讀哈佛的高材生。至於蔣小姐，靠綠發會推薦才能進入「黨校」，唸的也只是「國際發展公共管理碩士」這種鍍金學歷的科目，跟何江有天淵之別。

史上首位在哈佛畢業禮致詞的中国學生，是九年前的生物系博士生何江，他出身湖南農村，全憑一己努力入讀哈佛。（圖擷取自「同传君空耳」YT ）

蔣的演說，儘管有人吹捧到「天上有地下無」，我覺得只是中共大外宣的變奏而已。她似乎也無意掩飾，黨八股的關鍵字眼都原汁原味保留下來，試看這句：

Because if we still believe in a shared future, let us not forget those whom we label as enemies. They too are human. In seeing their humanity, we find our own.

（因為如果我們仍然相信共同命運，就不要忘記那些我們標籤為敵人的，也是人啊。在他們身上看見人性時，我們也找到自己的人性。）

習近平致力推廣、2017年寫入中共黨章的「人類命運共同體」，官方英譯正是「community with a shared future for mankind」。蔣雨融口中的「shared future」，你認為是巧合？至於哈佛師生拍爛手掌的那句「『敵人』也是人」，以思想深度來說，簡直媲美「在非洲，每六十秒，就有一分鐘過去」。

中國國家主席習近平。（法新社）

真的，希特拉出名愛護動物，毛澤東則熱愛讀書，他們都是有血有肉的人！儘管兩人價值觀跟你不同，但他們還是有人性的，你看不出，就是你的問題，該好好反省了！

我不知道多少人看過蔣雨融的演講影片，它其實很適合正在減肥的人觀賞——在飯前播放，保證十秒內反胃；若想事半功倍，只要反覆觀看以下一段蔣雨融「忍淚」兼以「哭腔」唸的台詞，應該連隔夜飯也嘔得出來：

If there's a woman anywhere in the world who cannot afford a period pad, it makes me poor. If a girl who skips school out of fear of harassment, that threatens my dignity. If a little boy dies in a war that he didn't start and never understood, part of me dies with him.

（如果世上任何地方有一個女人買不起衛生巾，那會使我感到貧困。如果有一個女孩因害怕騷擾而不敢上學，那會危及我的尊嚴。如果一個小男孩死於一場他沒發動也從未理解的戰爭，那我的一部分也會隨之死去。）

片段在此：

https://t.ly/5pi6J

生硬的表情動作、刻意顫抖的聲音、造作的深呼吸聲，再配上十級矯情的台詞，根本是一場完美爛戲。望着這個蔣雨融，披着珠光閃閃的土豪級雲肩學士袍，時而為買不起衛生巾的女性長嗟，時而為死於戰亂的小孩短歎，可一兩分鐘後又若無其事眉飛色舞，如果這樣也不作嘔，我會懷疑自己的人性。

你大概聽說過，中国大陸有許多喜歡角色扮演的女網紅，如身穿名牌衣服，假意在寺廟抄經打坐的「佛媛」，又有在菜市場扭腰擺臀的「菜媛」，諸如此類，都可以帶來可觀流量。至於蔣雨融這種悲天憫人的，不妨叫「人類命運共同媛」。人類命運共同媛的「格局」是否大過美國總統，我不知道，但看到她令這麼多人如癡如醉，格局應該是比佛媛、菜媛和中共黨主席都要大的。

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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