名家分享~馮睎乾》人類命運共同媛

◎ 馮睎乾

5月30日,一個叫蔣雨融(Luanna Yurong Jiang)的中国留學生,身披一襲珠光寶氣的刺繡雲肩學士服,在哈佛大學畢業禮上傲然致詞,題為「Our Humanity(我們的人性)」,大談多元文化與共同命運,台下掌聲不絕,喝采連連。她號稱哈佛史上第一個站在畢業講台的中国女性,這場演說令她一炮而紅,有人譽之為「時代最強聲音」,也有人稱她「比美國總統格局還要大」。但蔣雨融是誰呢?

中国留學生蔣雨融身披一襲珠光寶氣的刺繡雲肩學士服,在哈佛大學畢業禮上傲然致詞,題為「Our Humanity(我們的人性)」,大談多元文化與共同命運。(取自貼文)

中国網民很快挖出她的底細:父親蔣志明曾任遂寧市政協黨組副書記、副主席兼市委統戰部部長,2018年以副廳級幹部退休,2019年起擔任綠色發展基金會「綠色未來專案基金」執行長。2022年4月,蔣志明公開感謝綠發會及其副理事長周晉峰的「國際上的影響力」,幫助蔣雨融申請哈佛大學肯尼迪學院——這學院培養過很多中共官員,有人稱之為「黨校」。

在這個政治異常敏感的時刻,哈佛還找個「紅二代」在畢業禮致詞,已令人嘖嘖稱奇了。更費解的是,蔣雨融並非什麼出類拔萃的哈佛生,為什麼選中她?不要忘記,史上首位在哈佛畢業禮致詞的中国學生,是九年前的生物系博士生何江。何江出身湖南農村,是全憑一己努力入讀哈佛的高材生。至於蔣小姐,靠綠發會推薦才能進入「黨校」,唸的也只是「國際發展公共管理碩士」這種鍍金學歷的科目,跟何江有天淵之別。

史上首位在哈佛畢業禮致詞的中国學生,是九年前的生物系博士生何江,他出身湖南農村,全憑一己努力入讀哈佛。(圖擷取自「同传君空耳」YT )

蔣的演說,儘管有人吹捧到「天上有地下無」,我覺得只是中共大外宣的變奏而已。她似乎也無意掩飾,黨八股的關鍵字眼都原汁原味保留下來,試看這句:

Because if we still believe in a shared future, let us not forget those whom we label as enemies. They too are human. In seeing their humanity, we find our own.

(因為如果我們仍然相信共同命運,就不要忘記那些我們標籤為敵人的,也是人啊。在他們身上看見人性時,我們也找到自己的人性。)

習近平致力推廣、2017年寫入中共黨章的「人類命運共同體」,官方英譯正是「community with a shared future for mankind」。蔣雨融口中的「shared future」,你認為是巧合?至於哈佛師生拍爛手掌的那句「『敵人』也是人」,以思想深度來說,簡直媲美「在非洲,每六十秒,就有一分鐘過去」。

中國國家主席習近平。(法新社)

真的,希特拉出名愛護動物,毛澤東則熱愛讀書,他們都是有血有肉的人!儘管兩人價值觀跟你不同,但他們還是有人性的,你看不出,就是你的問題,該好好反省了!

我不知道多少人看過蔣雨融的演講影片,它其實很適合正在減肥的人觀賞——在飯前播放,保證十秒內反胃;若想事半功倍,只要反覆觀看以下一段蔣雨融「忍淚」兼以「哭腔」唸的台詞,應該連隔夜飯也嘔得出來:

If there's a woman anywhere in the world who cannot afford a period pad, it makes me poor. If a girl who skips school out of fear of harassment, that threatens my dignity. If a little boy dies in a war that he didn't start and never understood, part of me dies with him.

(如果世上任何地方有一個女人買不起衛生巾,那會使我感到貧困。如果有一個女孩因害怕騷擾而不敢上學,那會危及我的尊嚴。如果一個小男孩死於一場他沒發動也從未理解的戰爭,那我的一部分也會隨之死去。)

片段在此:

https://t.ly/5pi6J

生硬的表情動作、刻意顫抖的聲音、造作的深呼吸聲,再配上十級矯情的台詞,根本是一場完美爛戲。望着這個蔣雨融,披着珠光閃閃的土豪級雲肩學士袍,時而為買不起衛生巾的女性長嗟,時而為死於戰亂的小孩短歎,可一兩分鐘後又若無其事眉飛色舞,如果這樣也不作嘔,我會懷疑自己的人性。

你大概聽說過,中国大陸有許多喜歡角色扮演的女網紅,如身穿名牌衣服,假意在寺廟抄經打坐的「佛媛」,又有在菜市場扭腰擺臀的「菜媛」,諸如此類,都可以帶來可觀流量。至於蔣雨融這種悲天憫人的,不妨叫「人類命運共同媛」。人類命運共同媛的「格局」是否大過美國總統,我不知道,但看到她令這麼多人如癡如醉,格局應該是比佛媛、菜媛和中共黨主席都要大的。

(作者為香港作家)

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

