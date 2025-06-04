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自由開講》加拿大多地紀念六四36週年 籲警惕北京滲透威脅

2025/06/04 10:30

◎ 宗介

2025年5月27日，加拿大多倫多與溫哥華多個民主團體陸續舉辦六四天安門事件36週年紀念活動，悼念為中國民主犧牲的英烈，並嚴正警告國際社會，尤其是加拿大與台灣，應正視北京對民主自由的嚴重威脅，切莫因美中貿易摩擦而放鬆警戒，輕忽中國共產黨的滲透與壓迫

溫哥華支聯會主辦的「民主行」活動匯聚來自中港台、西藏、維吾爾、菲律賓等多族裔社區百餘名民眾，在警方護送下，遊行隊伍由市中心固蘭湖街（Granville Street）行至中國領事館，群眾高喊「打倒共產黨」、「釋放政治犯」、「勿忘六四」、「拒絕滲透」等口號，強烈譴責中共持續壓制民主及非法干預海外社群。

溫哥華支聯會主辦「民主行」活動，百餘名民眾遊行至中國領事館，高喊「打倒共產黨」、「釋放政治犯」、「勿忘六四」、「拒絕滲透」等口號，強烈譴責中共持續壓制民主及非法干預海外社群。（中央社）溫哥華支聯會主辦「民主行」活動，百餘名民眾遊行至中國領事館，高喊「打倒共產黨」、「釋放政治犯」、「勿忘六四」、「拒絕滲透」等口號，強烈譴責中共持續壓制民主及非法干預海外社群。（中央社）

溫哥華支聯會主席指出，六四事件的歷史教訓不可被遺忘，正是因為當年無數勇敢中國青年捨命追求民主自由，香港2019年的反送中運動才得以延續這份精神，他強調：「作為生活在自由社會的一員，我們有責任為那些仍被囚禁、遭迫害的人發聲。」

隨著香港國安法實施，香港支聯會被迫解散，多名前主席與常委遭控顛覆罪名，顯示中共打壓民主的力度不減反增，此現象提醒國際社會，台灣身為華人世界唯一自由民主社會，正面臨更直接的安全威脅

在多倫多，民主人士於約克大學民主女神像前獻花悼念，前香港學聯秘書長周永康表示，香港支聯會的民主火炬已傳至海外，民主之光永不熄滅，多倫多支聯會共同主席關卓中也指出，六四紀念36年，是延續歷史真相、守護民主價值的重要行動，未來數天兩市還將舉辦音樂會、燭光晚會與座談會。

前香港學聯秘書長周永康表示，香港支聯會的民主火炬已傳至海外，民主之光永不熄滅。（多倫多支聯會提供，中央社）前香港學聯秘書長周永康表示，香港支聯會的民主火炬已傳至海外，民主之光永不熄滅。（多倫多支聯會提供，中央社）

中國民主黨溫哥華黨部負責人郝丹分享，自己因拒絕與中共腐敗勾結而流亡海外，他提醒：「中國共產黨是魔鬼，不能和魔鬼共舞。」他警示加拿大及國際社會不可掉以輕心；加拿大中華民國青年會負責人Jeffrey坦言，遠在加拿大的他都深感北京滲透威脅的嚴重，對台灣而言挑戰更為巨大，他呼籲台灣必須加強防範，提升全民及政府的危機意識，堅決抵禦中共的政治滲透與軍事威脅。

面對中共持續在全球擴展政治滲透和軍事威脅，台灣作為民主燈塔，必須堅守自身主權與民主價值，來自海外民主社群的支持和警示，正提醒國際社會，唯有團結抵制中共威權，才能保障亞太地區的和平與自由，六四精神不只是歷史回憶，而是今日台灣維護民主、自由與安全的強大動力。

（作者為研究生）

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