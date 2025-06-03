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民主之盾》兩岸條例擴大管制基層公務員交流的必要性

即使是基層公務員也是中國滲透的重點對象，畢竟他們也可能知悉如戶政、健保等政府資料庫，或管理關鍵基礎設施。
民主之盾

民主之盾

2025/06/03 11:30

◎ 陳世民／台大政治系副教授

陸委會表示將於近期提出兩岸條例修法版本，對於過去未規範赴中港澳交流的10職等以下基層公務員、民選公職人員與村里長，一併修法納入管制，管制方式為何？勢必在未來立法院的討論過程引發熱議。

陸委會近期將提出兩岸條例修法版本，對於過去未規範赴中港澳交流的10職等以下基層公務員、民選公職人員與村里長，一併修法納入管制。（資料照）陸委會近期將提出兩岸條例修法版本，對於過去未規範赴中港澳交流的10職等以下基層公務員、民選公職人員與村里長，一併修法納入管制。（資料照）

赴中「管制並非禁止」，主要是為「資訊揭露」

目前政府的方向，應該主要是為了將賴總統三月所宣示的「揭露制度」法制化：「應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。」因此向所屬機關「報備」是基本要求，至於是否賦予主管「核可」之權，則仍需在國家安全與人民自由之間尋求平衡及社會共識，而尚待討論。

中國對台滲透今非昔比—公務員有對國家忠誠的義務

三十年前制定的兩岸條例，只要求11職等以上公務員須經許可才能赴中，並未規範十職等以下的基層公務員，顯然已不適用於目前的兩岸現況。近來間諜案頻傳，已顯示中國對台灣各層級公家機關的滲透十分嚴重。即使是基層公務員也是中國滲透的重點對象，畢竟他們也可能知悉如戶政、健保等政府資料庫，或管理關鍵基礎設施。為強化國家安全，並維護國家主權與尊嚴，減少受到因為跟中國交流所引發滲透、分化的影響，當然應將基層公務員修法納管，以拉高人事規範管理的法律位階。

何況要求至少須「報備」的修法，也是保護基層公務員。現在基層公務員僅用人事規範管理，但是一些機關沒有落實，有基層公務員赴中，連假都沒請，政府也難以掌握。然而各層級公務員是中國的重點滲透對象，北京當然知悉他們來到中國，過去屢傳台灣民眾赴中失蹤、關押的事件，有向政府報備也較能得到保障。

近來間諜案頻傳，已顯示中國對台灣各層級公家機關的滲透十分嚴重，即使是基層公務員也是中國滲透的重點對象。示意圖。（路透檔案照）近來間諜案頻傳，已顯示中國對台灣各層級公家機關的滲透十分嚴重，即使是基層公務員也是中國滲透的重點對象。示意圖。（路透檔案照）

是中國一直認為兩岸是「敵對狀態」，要和平請向想要發動戰爭者（中國）講

修法對基層公務員的正常交流沒有什麼影響，只有對拒絕視中國為境外敵對勢力、有意配合中國統戰的有心人士才會帶來衝擊。在批評政府定義中國是境外敵對勢力的人，可以去問問北京願不願意宣布：「兩岸不是敵對狀態，承諾不會用武力來解決台海問題。」台灣自1991年終止動員戡亂時期，便放棄反攻大陸尋求兩岸和平。然而即使中國1979年改變對台政策改採「和平統一」，仍清楚宣示：這不代表放棄用武力來解決台灣問題。北京多次提議「談判終結兩岸敵對狀態」，代表認為目前兩岸仍是敵對狀態。且談判有前提條件：必須先接受「台灣是中國一部分」之一中原則的九二共識。

但是，我們一旦接受了「台灣是中國一部分」，台灣已成為中國的內政問題，還需要談判終結敵對狀態嗎？江蘇和浙江有需要談判終結敵對狀態嗎？在互不干涉內政的主權概念仍然是國際關係的基本概念下，其他國家還能夠來幫台灣防衛嗎？中國一直視兩岸為敵對狀態，且幾乎每天派軍機軍艦來擾台，滲透分化台灣社會以求併吞，居然還有人在怪台灣定義中國是境外敵對勢力，指責台灣破壞和平，這真是倒果為因的可笑邏輯。

中國一直視兩岸為敵對狀態，幾乎每天派軍機軍艦來擾台，滲透分化台灣社會以求併吞。（國防部提供）中國一直視兩岸為敵對狀態，幾乎每天派軍機軍艦來擾台，滲透分化台灣社會以求併吞。（國防部提供）

是中國在阻擾兩岸交流—台灣歡迎中國人民來台灣交流，認識台灣的自由、多元、民主

批評政府修改兩岸條例是在阻擾兩岸交流，甚至稱是「台獨家暴」者，應該先要求北京開放來台自由行及學生就讀。未來即使修法，也並非禁止基層公務員赴中正常交流或探親。台灣至今仍開放赴中自由行及學生去中國就讀，中國則至今仍不願對台開放。2024年台灣赴中402.3萬人次；中國赴台38.2萬人次，中國人口是台灣的60倍，如此簡單的數字對比，還看不出到底是中國或台灣在阻擾兩岸交流嗎？國家安全與外交應該是全民團結以對的事務，「敵我意識」是「抵抗意志」的前提條件。我國安全最大的問題是一、二成的國人不把中國當成威脅、敵人，面對外在威脅，只會責怪自己政府，卻不願批評中國的軍事挑釁及人權狀況。六四將至，那些刻意誣蔑台灣在走向戒嚴或納粹化的人，如果真的珍惜自由民主的價值，是否也應對六四天安門事件表達立場呢？

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