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自由開講》餐飲業為何找不到人之二／為什麼年輕⼈不願意做餐飲？我在現場看到的5件事

2025/06/03 10:30

◎ ⿈建樺

我是1997年出⽣，現在在家族的⿈燜雞餐飲店⼯作，剛回到家裡幫忙的這段期間讓我深刻體會到⸺不是年輕⼈不肯做事，⽽是年輕⼈的選擇變了。

以下是我在現場真實看到的五件事，也或許可以幫助⼤家理解，為什麼年輕⼈對餐飲業興趣越來越低。

⼀、體⼒與報酬不成正⽐

餐飲⼯作節奏快、強度⾼，每天站上8⼩時是基本，還得⾯對油煙、出餐壓⼒與顧客應對。相⽐起來，⼀樣薪資，許多年輕⼈寧可去跑 Uber、做電商、接案⼦，⾄少時間⾃由、壓⼒更可控。

餐飲⼯作節奏快、強度⾼，每天站上8⼩時是基本，還得⾯對油煙、出餐壓⼒與顧客應對，可能是年輕⼈對餐飲業興趣越來越低的原因之一。（資料照）餐飲⼯作節奏快、強度⾼，每天站上8⼩時是基本，還得⾯對油煙、出餐壓⼒與顧客應對，可能是年輕⼈對餐飲業興趣越來越低的原因之一。（資料照）

⼆、看不到成⻑與未來感

很多⼈⼀想到做餐飲，就聯想到：「我難道要端盤⼦⼀輩⼦嗎？」或者：「⽼了體⼒沒了，無法再靠體⼒⼯作錢怎麼來？」當年輕⼈無法在這份⼯作中看到職涯發展，他們⾃然就會轉⾝離開。

三、⼯作環境真實、反差太⼤

曾在辦公室、跑外務、海外出差、遠距⼯作的我很能感受這個反差⸺辦公室有冷氣、有咖啡、有彈性、有週休⼆⽇，餐飲則是熱鍋油煙與緊湊流程。對於不少習慣舒適環境的年輕⼈⽽⾔，餐飲現場確實「太真實」了。

四、新世代的⼯作觀改變

Z 世代、α 世代不再只為「養家糊⼝」⼯作，他們更重視意義感、彈性與⾃我實現。過去那種「先撐下來、慢慢熬出頭」的邏輯，對年輕⼈來說已經⾏不通了。抗壓性低嗎？也許吧。但這其實反映出年輕⼈在尋找⼀種能活出⾃⼰價值的職場模式。

五、管理⽅式未進化，⼈才就留不住

我們常說：「現在年輕⼈⼀代不如⼀代」但與其責怪員⼯，不如想想看：「是不是我們的管理⽅式，還停留在⼗年前嗎？」現在要帶⼈，不能只靠⼀張嘴，⽽要靠願意給機會、給空間、給學習。

餐飲業不是做不起來，⽽是「⼈」越來越難留下來。如果我們希望年輕⼈願意投⼊，就必須先理解他們為什麼離開，然後願意改變我們看待⼈才的⽅式。

這不是誰對誰錯的問題，⽽是⼀個時代價值觀的轉變。我們的對應策略，也該隨之更新。

（作者為餐飲業者）

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