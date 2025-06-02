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沈榮欽國際視野》韓國大選假訊息充斥

在本次韓國大選中，AI 已經廣泛運用於生成假訊息和假影片，而且李在明的親中態度以及美國的態度是受到攻擊最烈的地方，可見右派對於李在明的親中傾向感到十分不安。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/06/02 21:00

◎ 沈榮欽

韓國總統候選人李在明曾經在上次和尹錫悅競選總統時，公然在電視上散布假訊息攻擊尹錫悅，而遭到起訴，如果獲罪將喪失本次競選總統資格。法院判決一審有罪，二審無罪。目前已經上訴至最高法院，最高法院延至大選後判決。

如果李在明當選總統，則目前仍在審判中的案件將全部暫時中止。（路透檔案照）如果李在明當選總統，則目前仍在審判中的案件將全部暫時中止。（路透檔案照）

如果李在明當選總統，則目前仍在審判中的案件將全部暫時中止。萬一李在明落選，則會如期宣判，萬一有罪就必須坐牢。

本次大選中，李在明成為選前民調最高的候選人，自己成為假訊息攻擊的首要目標，被攻擊次數要比金文洙高出許多。《法新社》列出流傳最廣攻擊李在明的假訊息，包括：

李在明成為假訊息攻擊的首要目標，被攻擊次數要比金文洙高出許多。圖為國民力量的總統候選人金文洙（左）與無黨籍的韓悳洙（右）。（美聯社檔案照）李在明成為假訊息攻擊的首要目標，被攻擊次數要比金文洙高出許多。圖為國民力量的總統候選人金文洙（左）與無黨籍的韓悳洙（右）。（美聯社檔案照）

◆ 海外選民登記系統有缺陷，中國公民利用該系統投出欺詐性選票。

一篇廣泛流傳的文章中指出，「即使是外國人，只要有電子郵件地址，也可以投票！」，並指出中國人大規模利用漏洞投票支持李在明，但是這個說法被證實是假訊息。

◆ 李在明向毛澤東雕像磕頭，並戴著印有中國國旗的口罩。後來被證實是 AI 偽造的假照片。

◆ 一位受歡迎的 YouTuber 向其 150 萬訂閱者謊稱五角大廈已經支持 PPP 候選人金文洙。
駐韓美軍向《法新社》表示，這「完全不是事實」。

◆ 一段影片顯示李在明結束絕食抗議說要吃炸雞（他於 2023 年為抗議時任總統尹錫悅而進行絕食抗議），後來被《法新社》邀請的專家證實是 AI 根據李在明照片生成的深偽影片。

在本次韓國大選中，AI 已經廣泛運用於生成假訊息和假影片，而且李在明的親中態度以及美國的態度是受到攻擊最烈的地方，可見右派對於李在明的親中傾向感到十分不安。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書



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