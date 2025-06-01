曹興誠八不居士》大罷免是清除「統毒」之戰（續篇）

陳炯明認為中國幅員遼闊、各省情況差異甚大，應仿照美國聯邦制度，各省自治；中央政府僅負責外交、國防等全國性事務。

◎ 曹興誠

在毛澤東主張湖南獨立的同時，1920年，廣東的政治和軍事領袖陳炯明，也提出「粵人治粵」和「聯省自治」的主張。

陳炯明認為中國幅員遼闊、各省情況差異甚大，應仿照美國聯邦制度，各省自治。（取自維基百科）

陳炯明認為中國幅員遼闊、各省情況差異甚大，應仿照美國聯邦制度，各省自治；中央政府僅負責外交、國防等全國性事務。

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在他看來，強力的中央集權會導致獨裁統治，不利於民主建設。

陳炯明主張「粵人治粵」，先實現地方省級政府的選舉與自治，再由下而上，逐步建立全國性的憲政體制。

陳炯明反對孫中山以武力北伐統一中國的政策，認為這將導致戰亂和專制，因此在1922年發動兵變，炮轟孫中山的總統府，迫使其離開廣州。

國民黨官方歷史與教育，將陳炯明定調為「背叛革命」、「破壞國家統一」、 「分裂勢力代表」。他也被視為阻撓孫中山實現「三民主義」與「北伐統一」的重要障礙。

後來孫中山為了武力統一中國，竟然引進蘇聯資金和教官，於1924年創辦了黃埔軍校，培養出許多軍事人才，例如共產黨的林彪、徐向前，和國民黨陳誠等眾多名將。

孫中山為了武力統一中國，引進蘇聯資金於1924年創辦黃埔軍校 。圖為今年黃埔建軍百年，從中國遷校到高雄鳳山區陸軍官校校慶。（資料照）

由於俄共主張黨國主義，即黨大於國。所以黃埔軍校培養的軍人，皆以「黨軍」自居。

以後國、共分裂，中國自此陷入此兩黨爭奪統一霸權的內戰。近100年來，中國人歷經無數苦難之後，今天仍然活在中共專制暴政之下，雖然看到了許多大而不當的硬體建設，卻看不見任何民主的曙光。造成這種後果，孫中山當年堅持武力統一，難辭其咎。

孫爲了武力統一，引進俄共的軍事勢力和共產主義，可謂「飲鴆止渴、引狼入室」；也使毛澤東放棄了「湖南獨立」的理想，轉而攀附俄共，在1931年成立了「中華蘇維埃共和國」，做了蘇聯在中國的「兒皇帝」。

1922年陳炯明因爲反對武力統一而炮轟孫中山，至今已經過了100多年。在2025年的今天，歷史已經證明，陳炯明才是民主的先驅，而孫中山則是散播「統毒」的始作俑者。

陳炯明於1926年被蘇聯訓練出來的黃埔師生在「東征戰役」中擊敗，此後流亡香港，窮困以終。中國早期經由地方自治而建立民主國家的機會，也被蘇聯操控的黃埔武力徹底消滅。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書





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