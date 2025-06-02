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自由開講》調整駕駛年齡不應倉促修法

2025/06/02 20:00

◎楊聰榮

近日新北市三峽區一名78歲高齡駕駛引發的重大車禍，更讓高齡駕駛資格問題浮上檯面，掀起修法呼聲。公共政策不應因單一事件而倉促修法，退休與駕駛年齡的調整需全面考量各國經驗、社會需求與科學證據，經過審慎討論後方能做出穩健決定。

近日新北市三峽區一名78歲高齡駕駛引發的重大車禍，更讓高齡駕駛資格問題浮上檯面。（資料照）近日新北市三峽區一名78歲高齡駕駛引發的重大車禍，更讓高齡駕駛資格問題浮上檯面。（資料照）

單一事件往往因其震撼性引發輿論壓力，促使政府快速修法以平息民意，日後很容易出現因為倉促修法後造成的風險。公共政策的制定若缺乏全面評估，可能導致後果難料。以高齡駕駛為例，三峽車禍確實令人痛心，但將事故全然歸咎於駕駛年齡，未必能解決問題。

研究顯示，高齡駕駛車禍原因可能涉及視力衰退、反應速度減慢或健康狀況不佳，但年輕駕駛的超速與分心駕駛同樣是事故主因。若僅因單一事件收緊高齡駕駛限制，可能剝奪健康高齡者的行動權利，同時忽略其他年齡層的駕駛風險。丹麥工會聯盟主席拉斯穆森批評退休年齡提高「完全不公平」，正點出政策若僅從財政或勞動力角度出發，忽視民眾的尊嚴與生活品質，將引發更大爭議。

若僅因單一事件收緊高齡駕駛限制，可能剝奪健康高齡者的行動權利，同時忽略其他年齡層的駕駛風險。示意圖。（取自shutterstock）若僅因單一事件收緊高齡駕駛限制，可能剝奪健康高齡者的行動權利，同時忽略其他年齡層的駕駛風險。示意圖。（取自shutterstock）

各國經驗顯示也有另外一個方向的調整，近年來全球多國因人口老化與勞動力短缺，陸續調整退休年齡與駕駛執照年齡限制。丹麥將退休年齡逐步提高至2035年的69歲，並對1970年後出生者設定70歲的退休門檻；義大利預計2050年後的退休年齡也將接近70歲；中國則因應運輸需求，將中大型車輛駕駛執照年齡上限從60歲延長至63歲，並允許進一步延長三年。台灣亦因校車司機荒，將職業駕駛年齡上限從65歲提高至68歲。這些政策調整背後，凸顯了人口結構變遷的挑戰，也引發了公平性與安全性的爭議。

不同國家的年齡政策調整反映了各自的社會與經濟脈絡，值得台灣借鏡。丹麥以預期壽命為基準，每五年檢討退休年齡，試圖平衡財政負擔與勞動供給，但總理佛瑞德里克森已表態，若退休年齡過高，將重新審視制度，顯示政策需保有彈性。義大利因老化嚴重，預計逐步提高退休年齡，但這可能加劇年輕世代的就業壓力。中國延長駕駛執照年齡上限，則是短期應對勞動力不足的權宜之計，卻也凸顯一胎化政策長期影響的困境。這些案例顯示，年齡調整政策必須因地制宜，並考慮長遠後果，而非僅追求短期效益。

交通部長陳世凱日前針對高齡駕照管理，提出三大策略。 （資料照）交通部長陳世凱日前針對高齡駕照管理，提出三大策略。 （資料照）

台灣作為高齡化與少子化並存的社會，退休與駕駛年齡的調整牽涉複雜的利害關係，需納入多元面向的討論，並且需要審慎討論。

首先應以科學數據為基礎，評估高齡駕駛的風險與能力。例如是否可針對高齡者設計更嚴格的體檢與駕駛測驗，而非一刀切地限制年齡。政策應平衡公平與效率。提高退休年齡或駕駛年齡上限或許能緩解勞動力短缺，但若忽略弱勢族群，如體力勞動者的需求，可能加深社會不平等。因此還是建議需廣納民意，透過公聽會、專家諮詢與跨部門協調，確保政策兼顧安全、經濟與人權。

三峽車禍的悲劇提醒我們，公共安全至關重要，但修法不能僅憑單一事件的情緒化反應。丹麥、義大利與中國的經驗顯示，年齡調整政策需因應國情，兼顧短期需求與長期影響。台灣在面對高齡化挑戰時，應以科學證據為本，透過公開透明的討論，制定兼具人性與前瞻性的政策。唯有如此，才能在人口結構變遷的浪潮中，確保社會的公平與穩定。

（作者為公民監督國會聯盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

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