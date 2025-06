要知道的是,台灣的安全不只是關係到台灣的存亡,還關係到周邊情勢以及美國國家安全。美國就算不從中共同路人的角度看國民黨,也會覺得在野黨擋國防預算就是在和美國作對,不然美國人也不需要對他們耳提面命。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

哇!這個用語實在直白地令人訝異。不久之前在美國國防部助理部長柯伯吉(Elbridge Colby)的聽證會上就有參議員直接說「It's the KMT」、點名國民黨「玩危險遊戲」阻礙台灣加強防衛,而現在最新的路透社報導講得更直接:美國官員要求台灣在野黨不要礙事(Don't get in the way)。



美方要求台灣在野黨「別礙事」!(取自貼文)

這是近期看過美國官方對台灣在野黨最明確的表態。之前參議員參議員蘇利文(Dan Sullivan)在聽證會時針對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮,點名中國國民黨,而當時國防部次長柯伯吉回應附和此說,認為台灣的立法院刪減國防預算,他對此感到非常不安(profoundly disturbed),而且提到這已成為民主黨與共和黨不分黨派的幕僚們私下常討論的議題。



實際上國民黨近期都有一直派人到美國溝通,例如夏立言與江啟臣 (見圖) 。(資料照)

實際上國民黨近期都有一直派人到美國溝通,例如夏立言與江啟臣,他們都表示國民黨也致力於提升台灣國防,說法和這篇路透社報導中的黃介正老師說法一樣,然而美國人沒那麼好呼嚨。

報導中講到:

「台灣總統賴清德及其民進黨致力於在今年透過特別預算提升軍費至GDP的3%。但這座島上的國會目前由反對黨國民黨及民眾黨掌控,今年年初通過的預算刪減危及了國防開銷。」

「這引發了華府的擔憂。政府官員與國會議員經常提到,美國不能比台灣自己對台灣的國防更著急。」(意指:台灣必須要對自己的防衛事務負責,別人不可能比我們自己做得更多)

「一位美國官員告訴路透社:我們在台北時對在野黨釋出強烈訊息:別礙事(Don't get in the way)。加強防衛能力無關乎台灣的黨派之爭,而是攸關台灣的生死存亡。」

「三位台灣知情人士證實,美國政府及國會訪客一直對台灣在野黨強調,籲請他們不要阻擋國防支出,特別是接下來預期會在今年下半年在立法院通過的國防特別預算。」

「其中一位提到,只要這些外賓訪客看到與會者當中有在野黨人士,他們就會當面勸說不要阻擋國防預算。」

美方官員透過當面告誡,現在又透過媒體報導釋出,已經講得再清楚不過了吧!

我們認為,國民黨可以繼續派人到美國去講英文疏通,但人家對國民黨定見已成。去年國民黨與民眾黨聯手通過國會擴權法案的時候,吳宗憲團隊還有人投書《外交家》,講說美國許多人不懂中文、被民進黨洗腦,然而事實上會講中文而且瞭解台灣局勢的人何其多!就算不懂中文,大家應該也都可以輕易地就觀察到國民黨說一套做一套,嘴巴上說要自我防衛但實際上一直砍國防預算的事情吧!



要知道的是,台灣的安全不只是關係到台灣的存亡,還關係到周邊情勢以及美國國家安全。美國就算不從中共同路人的角度看國民黨,也會覺得在野黨擋國防預算就是在和美國作對,不然美國人也不需要對他們耳提面命。

前陣子德國在台協會(代表德國政府立場)破天荒點名國民黨及其主席朱立倫,要求他們不要用納粹來形容政敵。(取自臉書)

當然了,國民黨內接下來很可能又會出現義和團,會有很多人跳出來說不能對美國人唯命是從,兩岸要和平不能當美國人馬前卒云云。前陣子德國在台協會(代表德國政府立場)破天荒點名國民黨以及其主席朱立倫,要求他們不要用納粹來形容政敵(顯而易見的原因是這會讓中國有合理化出兵的理由),而國民黨就是用義和團的方式和德國以及各轉發聲明的歐洲各國政府直接撕破臉,一堆國民黨人罵德國人不該干預內政,甚至還 人說德國不懂反省(?? ????)



那就繼續這樣吧!美國人對國民黨缺乏信任不是沒有原因的。在台灣講中文是一套,對美國講英文又是另外一套。先不論AIT處長就會講流利中文這件事,是當做整個AIT沒有精通中文的官僚和僱員們紀錄國民黨在台灣內部講的各種離譜言論嗎?就算真的把AIT都當做空氣,難道美國政策圈都沒有任何研究員或者國會議員助理們懂台灣局勢?

(讀者們知道一直以來有多少來自美國的各式各樣訪問團嗎?多到我們根本完全放棄紀錄了)



AIT處長谷立言中文流利。(資料照)





然後還是要說一下,美國還是有一些所謂「專家」整天拿著國民黨的鬼話去罵台灣的執政黨,最近的例子就是寫出Taiwan Fixation(台灣的執念)這類文章的人。有些人看民進黨每個人都像陳水扁,認為兩岸緊張「都是這些小陳水扁不接受九二共識害的」,甚至呼籲「美國就該好好管管這些小陳水扁」。同樣的文章最近出現在一些重要的國際期刊上面,言外之意就是暗示台灣應該回到馬英九時代那種附和中國說法的方式,兩岸才會和平。



美國高手很多,但這些不學無術但又很愛寫文章胡說八道的所謂「專家」,要不是台灣沒來過幾次、連中文都說不好就喜歡對台灣指點江山,要不就是腦袋還停留在20年前的美中台關係狀況。20年前的的兩岸情勢和今天有任何可比性嗎?今天中國領導人還是胡錦濤嗎?事實上,光是2012年的習近平和現在破壞任期制後三連任的習近平,都已經相差很多很多了。



現在全世界都在講2027中國準備攻台,不管是美國也好,台灣周邊的國家也好,有人會放心讓全心要拖垮台灣防衛能力的國民黨統治台灣嗎?



然而最重要的並不是別的國家怎麼看,而是台灣民眾能否理解各政黨之間對於國防外交政策的差異?能否理解我們現在立法院局勢如何影響到國家安全?今天的這篇路透社報導,希望全體台灣人都能夠好好思考其中代表的意義。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





