曹興誠八不居士》大罷免是清除「統毒」之戰

「世界人權宣言」自1948年發布至今，已有135個新興國家，掙脫了外來殖民者的統治，完成了獨立建國的理想。這些新興國家數目，佔目前全球國家數目的69%。

◎ 曹興誠

我們知道，現代文明的飛躍進步，得力於尊重人權，保障每個個人的生命、財產和自由。

對個人人權的尊重，加以延伸，就是尊重個人的居住空間。

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以美國為例，沒有法院的授權而無理闖入他人住宅，屋主可予擊斃，而免負刑責。

這是依據「城堡法（Castle Doctrine） 和「站住立場法」（Stand Your Ground Laws）。其概念是：你的家就是你的城堡，你有權在家中使用武力（包括致命武力）來抵抗非法入侵者，而不必逃避或退讓。

把個人人權和城堡法再加延伸，就是地方自治。也就是地方事務由地方人士自己獨立管理，外人不得任意干涉。以後再由下而上，形成區域自治，進而形成邦聯式的民主國家。

1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」。圖為聯合國美國紐約總部內部。（路透檔案照）

1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」，其21條明白指出：「人民的意志應為政府權力之基礎；該意志應以定期而真正的選舉表達出來」；此即 「主權在民」、「人民自決」的原則。依此原則，任何政治區域，小至鄉鎮，大至州省，都有權成立議會，推動自治。

「世界人權宣言」自1948年發布至今，已有135個新興國家，掙脫了外來殖民者的統治，完成了獨立建國的理想。這些新興國家數目，佔目前全球國家數目的69%。

由此可見，尊重人權和獨立，是現代文明潮流。

和尊重人權唱反調的，是「統一」這個概念。它不尊重人權，也不尊重個人的獨立空間和獨立財產權。

「統一」代表的是征服、侵略、霸凌，是不顧人權的野蠻，是損人利己的病態思想；可稱之為「統毒」。

毛澤東曾在《湘江評論》上發表「民眾的大聯合」一文。（法新社檔案照）

1919年11月，毛澤東曾經在《湘江評論》上發表「民眾的大聯合」一文，提出湖南自治、排斥軍閥、反對中央集權的觀點。他認為湖南應該走向自治、民主，建立「湖南共和國」或「湖南獨立政府」。他認為只有地方先行自治，才能實現真正的民主和改革。（待續）

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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