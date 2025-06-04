黑熊學院》輝達為什麼要投資「世界上最危險的地方」？

經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷並非單純基於台灣是否「安全」或「危險」，重點在——它願意承擔風險，並將台灣視為在中美博弈中產生影響力的槓桿。

◎ 黑熊學院

輝達近期選擇在台北設址，明白表現其對台灣的高度重視與投資。台灣曾被《經濟學人》說「是世界上最危險的地方」，為什麼還會這麼做？



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）

戰爭是個動態的過程，非單純「危險與安全」的二分法；安全也可能因鬆懈而轉為危險。



經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷並非單純基於台灣是否「安全」或「危險」，重點在——它願意承擔風險，並將台灣視為在中美博弈中產生影響力的槓桿。

對台灣而言，輝達的加碼投資理應正向解讀。因為它帶來更多技術、科技和資本，提升台灣自身的籌碼。



經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷重點在——它願意承擔風險。（取自貼文）



◆ 台灣不可能永遠搖擺不定



美國這十年來製造業大量外移，不僅面臨國內製造業必須與中國低價產品競爭，更產生大量失業人口；多數國家也面臨相同問題，開始反思全球化或貿易自由化所帶來的負面影響。



這段時間包括台灣的許多國家，在與中國合作時則紛紛面臨產業被掏空的問題。



川普政府上任後成為轉折點：中美兩大經濟體正式開啟貿易戰，目的就是為了紓解國內經濟壓力。



近年來，隨著中國經濟走下坡、許多台商撤出，台灣對中國的經濟依賴已大幅降低，我們正走在「脫鉤」的道路上。



這意味著中美對抗的架構下，台灣必須在中美之間做出選擇。而台灣選擇與美國合作，不再單純只是政治考量，更是為了顧及經濟利益。



◆ 金融界的謠言長怎樣？



這期間許多有關金融的不實假消息，例如「美債崩盤」。



劉玉皙說：「謠言都是三分真七分假。這幾年台灣興起投資美國債券的風氣，各銀行機構都把美債塑造成超棒的投資標的，這是真的。」但這本身就是思考的誤區，因為任何的金融商品都有風險，只是美國政府公債是目前風險最低的投資。



然而，部分投資者因利息不如預期或甚至虧損，這樣的氛圍下就逐漸有「美債全面崩盤」的謠言，聲稱美國政府將「強迫所有美債持有人換成零利息債券」，「美國債券要完蛋了」、「美國政府要違約了」的討論就甚囂塵上——這部分，就是「假」。



因為這些說法在金融市場規則下根本站不住腳。



Ｘ 破解謠言一：「美債全面崩盤」？



首先我們可以思考：在金融市場的規則之下，「強迫投資人換手中債券」這件事能成立嗎？



全世界的國家央行都持有美國政府公債，因為這是目前風險最低標的。（路透檔案照）

全世界的國家央行都持有美國政府公債，因為這是目前風險最低標的。不只央行，一般銀行也一樣。那麼，要怎麼強迫全世界每一家銀行、甚至每個人都換？



即使換成零息債券，也並非完全沒有負擔，因為所謂的零息債券雖然沒有利息，到期還是要還本。



如果美國政府真的這麼做，他們的財務壓力並沒有減去多少。但他們卻要花費這麼大的力氣，強迫每個投資人去換嗎？



劉玉皙說：「而且這件事會嚴重影響美國政府公債的債信，導致他們之後要支付更多利息，甚至更難還錢。」因此站在金融市場的規則之下，這件事發生的可能性不大。



Ｘ破解謠言二：「海湖莊園協議拖垮全世界」？



劉玉皙說：「我們可以把它看成，美國在考慮如何解決其龐大的公債債務。」這就像信用卡債務纏身、房貸還不出來時，與銀行進行債務協商的狀況。「但是這種協議不可能擴展到所有的政府公債。」



這類謠言本身帶有一定的情緒背景和歷史背景，這源自過去幾年台灣對美國債券的不理性狂熱，又因其中資訊不易查證，就變成謠言溫床。



這波謠言操作方向也十分明確，就是想告訴你：「美國要垮了，趕快選擇中國隊吧！」



但事實上，美債若真崩盤，不僅美國會出問題，連紅媒力捧的中國當然也無法倖免，因為這關乎全球的經濟秩序。



◆ 極權國家的瓶頸



在經濟上選擇美國隊而非中國隊，不僅基於民主自由的價值觀，也基於經濟與市場價值。美國在技術、金融、市場和產業競爭力上，仍居領先地位。



劉玉皙說：「我喜歡金融市場的其中一點，在於它能提供我一個『無情並現實』的資訊來源。我當然有我自己的偏好跟價值判斷，但是金融市場？它反映群眾的想法。」金融市場可以說是真正「中立理性客觀」的指標。



例如，許多中國企業的實際表現，並不如外界宣傳的那樣強盛，畢竟中國的經濟數據總會經過粉飾。



「就像今年 DeepSeek 被大捧特捧，部分人說美國要完蛋、紅媒超開心，輝達那幾天也暴跌。但現在呢？回來了啊。」劉玉皙說，「股市確實是反映出現實的無情機器，但很多的衝擊其實是短期的，市場也會過度反應、有恐慌期。」當你不知道怎麼做，就先不要動，市場最終會回歸理性。



許多中企的實際表現，並不如外界宣傳的那樣強盛，畢竟中國經濟數據總會經過粉飾，就像年初 DeepSeek。 （路透檔案照）

劉玉皙進一步指出，一個公平守序且追求永續發展的社會，交易成本當然比極權國家低上許多，經濟也更具實力。



劉玉皙說：「台灣是個民主法治的社會，這確保個人的努力可以得到回報，才能促進整體經濟的共同成長。」



相較之下，中國的體制存在諸多不公平，有才華的人難以出頭，特權份子與騙子橫行。我們現在正見證中國的瓶頸。



◆ 只有台灣人才能決定的事



無論戰災發生與否，我們都不可能坐以待斃。相反地，我們更應持續生產、投資與研發，如常生活。



在投資的世界裡，短期看的是情緒，長期看的是價值。一個好的國家、好的制度、好的企業，最終都會在市場上得到正確的定價。



「考慮資產配置當然有其必要。但我們更應將重心放在提升國家的整體韌性。」具體來說就是做好民意監督，確保立委與政府能為保衛台灣而考慮。



金融資產避險是為了讓生活安定，就像我們會提早準備避難包一樣：這一切，是為了在面對風險時心無旁騖。



因為我們的最終目標是守護台灣。台灣應該站在正確的一方，那一方，就是自由民主的世界。



#有BEAR來直播筆記

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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