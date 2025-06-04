晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》輝達為什麼要投資「世界上最危險的地方」？

經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷並非單純基於台灣是否「安全」或「危險」，重點在——它願意承擔風險，並將台灣視為在中美博弈中產生影響力的槓桿。
黑熊學院

黑熊學院

2025/06/04 21:00

◎ 黑熊學院

輝達近期選擇在台北設址，明白表現其對台灣的高度重視與投資。台灣曾被《經濟學人》說「是世界上最危險的地方」，為什麼還會這麼做？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布台灣總部將設在台北的北士科。（資料照）

戰爭是個動態的過程，非單純「危險與安全」的二分法；安全也可能因鬆懈而轉為危險。

經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷並非單純基於台灣是否「安全」或「危險」，重點在——它願意承擔風險，並將台灣視為在中美博弈中產生影響力的槓桿。

對台灣而言，輝達的加碼投資理應正向解讀。因為它帶來更多技術、科技和資本，提升台灣自身的籌碼。

經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷重點在——它願意承擔風險。（取自貼文）經濟學家劉玉皙說，輝達的投資判斷重點在——它願意承擔風險。（取自貼文）

◆ 台灣不可能永遠搖擺不定

美國這十年來製造業大量外移，不僅面臨國內製造業必須與中國低價產品競爭，更產生大量失業人口；多數國家也面臨相同問題，開始反思全球化或貿易自由化所帶來的負面影響。

這段時間包括台灣的許多國家，在與中國合作時則紛紛面臨產業被掏空的問題。

川普政府上任後成為轉折點：中美兩大經濟體正式開啟貿易戰，目的就是為了紓解國內經濟壓力。

近年來，隨著中國經濟走下坡、許多台商撤出，台灣對中國的經濟依賴已大幅降低，我們正走在「脫鉤」的道路上。

這意味著中美對抗的架構下，台灣必須在中美之間做出選擇。而台灣選擇與美國合作，不再單純只是政治考量，更是為了顧及經濟利益。

◆ 金融界的謠言長怎樣？

這期間許多有關金融的不實假消息，例如「美債崩盤」。

劉玉皙說：「謠言都是三分真七分假。這幾年台灣興起投資美國債券的風氣，各銀行機構都把美債塑造成超棒的投資標的，這是真的。」但這本身就是思考的誤區，因為任何的金融商品都有風險，只是美國政府公債是目前風險最低的投資。

然而，部分投資者因利息不如預期或甚至虧損，這樣的氛圍下就逐漸有「美債全面崩盤」的謠言，聲稱美國政府將「強迫所有美債持有人換成零利息債券」，「美國債券要完蛋了」、「美國政府要違約了」的討論就甚囂塵上——這部分，就是「假」。

因為這些說法在金融市場規則下根本站不住腳。

Ｘ 破解謠言一：「美債全面崩盤」？

首先我們可以思考：在金融市場的規則之下，「強迫投資人換手中債券」這件事能成立嗎？

全世界的國家央行都持有美國政府公債，因為這是目前風險最低標的。（路透檔案照）全世界的國家央行都持有美國政府公債，因為這是目前風險最低標的。（路透檔案照）

全世界的國家央行都持有美國政府公債，因為這是目前風險最低標的。不只央行，一般銀行也一樣。那麼，要怎麼強迫全世界每一家銀行、甚至每個人都換？

即使換成零息債券，也並非完全沒有負擔，因為所謂的零息債券雖然沒有利息，到期還是要還本。

如果美國政府真的這麼做，他們的財務壓力並沒有減去多少。但他們卻要花費這麼大的力氣，強迫每個投資人去換嗎？

劉玉皙說：「而且這件事會嚴重影響美國政府公債的債信，導致他們之後要支付更多利息，甚至更難還錢。」因此站在金融市場的規則之下，這件事發生的可能性不大。

Ｘ破解謠言二：「海湖莊園協議拖垮全世界」？

劉玉皙說：「我們可以把它看成，美國在考慮如何解決其龐大的公債債務。」這就像信用卡債務纏身、房貸還不出來時，與銀行進行債務協商的狀況。「但是這種協議不可能擴展到所有的政府公債。」

這類謠言本身帶有一定的情緒背景和歷史背景，這源自過去幾年台灣對美國債券的不理性狂熱，又因其中資訊不易查證，就變成謠言溫床。

這波謠言操作方向也十分明確，就是想告訴你：「美國要垮了，趕快選擇中國隊吧！」

但事實上，美債若真崩盤，不僅美國會出問題，連紅媒力捧的中國當然也無法倖免，因為這關乎全球的經濟秩序。

◆ 極權國家的瓶頸

在經濟上選擇美國隊而非中國隊，不僅基於民主自由的價值觀，也基於經濟與市場價值。美國在技術、金融、市場和產業競爭力上，仍居領先地位。

劉玉皙說：「我喜歡金融市場的其中一點，在於它能提供我一個『無情並現實』的資訊來源。我當然有我自己的偏好跟價值判斷，但是金融市場？它反映群眾的想法。」金融市場可以說是真正「中立理性客觀」的指標。

例如，許多中國企業的實際表現，並不如外界宣傳的那樣強盛，畢竟中國的經濟數據總會經過粉飾。

「就像今年 DeepSeek 被大捧特捧，部分人說美國要完蛋、紅媒超開心，輝達那幾天也暴跌。但現在呢？回來了啊。」劉玉皙說，「股市確實是反映出現實的無情機器，但很多的衝擊其實是短期的，市場也會過度反應、有恐慌期。」當你不知道怎麼做，就先不要動，市場最終會回歸理性。

許多中企的實際表現，並不如外界宣傳的那樣強盛，畢竟中國經濟數據總會經過粉飾，就像年初 DeepSeek。 （路透檔案照）許多中企的實際表現，並不如外界宣傳的那樣強盛，畢竟中國經濟數據總會經過粉飾，就像年初 DeepSeek。 （路透檔案照）

劉玉皙進一步指出，一個公平守序且追求永續發展的社會，交易成本當然比極權國家低上許多，經濟也更具實力。

劉玉皙說：「台灣是個民主法治的社會，這確保個人的努力可以得到回報，才能促進整體經濟的共同成長。」

相較之下，中國的體制存在諸多不公平，有才華的人難以出頭，特權份子與騙子橫行。我們現在正見證中國的瓶頸。

◆ 只有台灣人才能決定的事

無論戰災發生與否，我們都不可能坐以待斃。相反地，我們更應持續生產、投資與研發，如常生活。

在投資的世界裡，短期看的是情緒，長期看的是價值。一個好的國家、好的制度、好的企業，最終都會在市場上得到正確的定價。

「考慮資產配置當然有其必要。但我們更應將重心放在提升國家的整體韌性。」具體來說就是做好民意監督，確保立委與政府能為保衛台灣而考慮。

金融資產避險是為了讓生活安定，就像我們會提早準備避難包一樣：這一切，是為了在面對風險時心無旁騖。

因為我們的最終目標是守護台灣。台灣應該站在正確的一方，那一方，就是自由民主的世界。

#有BEAR來直播筆記

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書