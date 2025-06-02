自由開講》祈願師範大學仍是教育界的典範

◎ 甲師們

貴報5月23日報導高教工會批評國立高雄師範大學擬以「行政主管會報」介入教師聘任，引發不少討論，就此筆者略表淺見如下：

高教工會指控高雄師範大學讓行政主管會報參與新聘教師審查，有侵害教評會獨立性疑慮。（資料照）

一、關於「法定審議組織」的地位

依據大學法第20條：「大學教師之聘任應經『教師評審委員會』（教評會）審議」，亦即教評會是大學教師聘任的「法定審議組織」，可惜過去教育部對於少數大學想要另設三級教評會以外的聘任審核程序，立場卻偏向於「只要校務會議通過、法條並未明文限制」，從而導致陸續有大學以「第零審」、「第四審」的方式「補充」三級教評會，迄今爭議不斷。

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其實關於「法定審議組織」的地位，法律解釋上理應回歸「明示其一、排除其他」的原則，例如學生、教師申訴案均有專屬的申訴評議委員會、校園性別事件專屬於性別平等教育委員會，這些基於中央法規授權成立的法定審議組織，如果可以再由學校另開程序形成多頭馬車，則權責體制將難以維持。此外，教育部所謂的「校務會議通過」即可，在許多校園中的實情經常是「無異議通過」被濫用，罕見無記名投票表決，氛圍與黨代表大會類似。

二、由三級教評會審議教師聘任案是否仍有不足？

大學聘任教師，是替各系所的學生找好老師、替老師找好同事、為特定學術領域尋求具有潛力的學者。從而在條件公告後，由需求系所、學院、學校，分三級以委員合議制的方式遴選，應無疑義。參照過去幾所需要另開程序的大學，相關考量例如：專任或專案教師員額管控、招聘專長與學校發展、應聘門檻資格審核等，其實這些較屬於教育行政的面向，在系所上簽呈申請員額時，各會辦之主管單位便均可充分表達意見後由校長核示；甚至在三級教評會完成遴選後，如確實有所疑義，制度上仍保有校長可送回覆議的機制，理應不需另設管道。

三、祈願師範大學仍是教育界的典範

本次高師大已公告的修法版本，擬在院級教評會將聘任案送到校級以前，要求正、備取的應徵者到校長主持的「行政主管會報」面談，面談結果再送給校級教評會參考，形成「第2.5審」。然而在這二選一的關鍵階段，校長及行政高層予以具體表態，是否將危及教評會審議的獨立性？是否徒增校內外裙帶關係下的制度風險？過去難免傳聞中小學有校長高層介入教師甄選，師範大學理應樹立典範，避免上行下效。參照友報採訪，高師大表示此舉是為了「檢核新進教師的行政能力，以利其到職後支援行政…」。

真人真事暢銷小說改編的同名電影《 老師，你會不會回來？》，2019年在南投縣文化局演藝廳舉辦首映會。（資料照）

這不禁令人想起電影《老師，你會不會回來》的一幕：王政忠老師從高師大畢業後分發到南投中寮的爽文國中，同時身兼教師、訓導處組長、導師，一入校報到辦公桌便已推滿公文…。祈願師範大學也能領頭改變各級學校文化，營造體恤新老師、培植新世代的傳承價值。

（作者為大學老師）

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