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自由開講》美軍介入台海衝突的可能模式 與台灣應對之道

2025/06/07 20:00

◎ 宗介

近年來，台海局勢持續升溫，中共對台軍事壓力加劇，讓全球高度關注一旦爆發衝突時，美國是否會出兵，以及介入的方式與規模。作為一名關注區域安全的軍事評論員，我認為，台灣不能僅僅寄望外援，更應立足本身戰略地位，建立多層次的防衛體系，以確保自身安全。以下將就美軍可能的介入態樣、中共的戰略目的及台灣應對策略進行分析，為社會大眾釐清未來可能面臨的挑戰與選擇。

美軍可能部署航空母艦打擊群等進駐第一島鏈，並透過空中優勢與海上控制嚇阻中共進犯。圖為美國航母「雷根號」。（歐新社檔案照）美軍可能部署航空母艦打擊群等進駐第一島鏈，並透過空中優勢與海上控制嚇阻中共進犯。圖為美國航母「雷根號」。（歐新社檔案照）

一、美軍介入態樣：部署規模與風險權衡

如同部分軍事觀察人士所推估，若台海衝突爆發，美國的軍事介入將視衝突規模與地緣風險進行權衡。美軍可能部署航空母艦打擊群、海軍陸戰隊與遠程轟炸機等進駐第一島鏈，並透過空中優勢與海上控制嚇阻中共進犯。此外，美國亦可能提供情報、後勤支援與網路防護，強化台灣的抵抗力道。

然而，美國介入的程度終將受限於其本土利益與戰略負擔，若無明確的國際共識或盟友參與，恐難長期介入全面戰事。美方將盡可能避免捲入與中國的全面軍事衝突，選擇具成本效益的有限介入手段，實現「高風險嚇阻、低風險出兵」的政策取向。

二、中共戰略目標與美國多元反制手段

中共對台並非單純追求「佔領」，更旨在擊潰台灣的抵抗意志與國際聲援。其軍事行動往往伴隨認知作戰與心理戰，目標在於使台灣社會分裂、外交孤立。

對此，美國的應對戰略將涵蓋軍事、經濟與外交多軌並進。除嚇阻與部署外，美國勢必結合盟友，強化對中經濟制裁、供應鏈斷鏈、金融限制等手段，以削弱其持久戰力。同時，美國也會加強資訊戰與網路攻擊能力，削弱中共指揮通訊與軍事效能。此外，華府將強化國際輿論引導，持續拉攏理念相近國家對台灣的政治與道義支持，營造有利的國際氛圍。

三、台灣戰略選項：自我防衛與國際連結

在各種不確定性下，台灣不能被動等待援軍，唯有自強，方能生存。首先，應加速不對稱戰力發展，善用地形優勢與科技創新，如無人機、機動反艦飛彈、機場與港口機動防禦等，形成有效反制火網。其次，全民防衛體系須全面建構，從民防訓練、備戰資源到後備戰力整建，打造全民抗敵的社會韌性。

台灣不能被動等待援軍，唯有自強，方能生存。圖為國軍飛彈射擊操演，海馬士多管火箭。（資料照）台灣不能被動等待援軍，唯有自強，方能生存。圖為國軍飛彈射擊操演，海馬士多管火箭。（資料照）

此外，台灣應持續深化與美、日、澳等盟友的實務合作，包括聯合演訓、軍事交流與情報共享，提升共同應變能力。最重要的是，國內必須建立團結共識，堅守自由民主價值，不讓中共藉由輿論滲透或政治操弄瓦解社會意志。

結語：自由的堡壘，需要堅定與準備

台灣處於威權擴張的前線，面對的是有備而來、手段多元的中共政權。即便美國可能伸出援手，但真正能守住家園的，始終是台灣自己。唯有強化防衛、深化合作、團結民心，台灣才能在劇烈變動的區域局勢中立於不敗。自由從來不是免費的，它需要意志、犧牲與智慧共同維繫。

讓我們共同警覺中共的擴張野心，積極備戰，理性應對。唯有如此，才能守護台灣民主自由的未來。
（作者為研究生）

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