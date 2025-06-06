沈榮欽國際視野》王者之聲

◎ 沈榮欽

查爾斯三世首度以國王身份訪問加拿大，並且發表王位演說（throne speech）。其實作為象徵性君主，查爾斯國王的演講牽涉到實質政策的部分，只是闡述執政的自由黨政策，只有談到王室時，才是國王真正的個人意見，所以整個演說聽起來等於加拿大政府的政策全景說明，因此我幾乎全部省略，只節錄以下片段：

查爾斯三世首度以國王身份訪問加拿大，並且發表王位演說（throne speech）。（取自貼文）

「我們聚集在 Algonquin Anishinaabeg 原住民未割讓領土上，這種土地承認是對一個國家共同歷史的承認。在不斷加深我自己的理解的同時，我非常希望在你們的每個社區以及作為一個國家，無論是在言語上還是在行動上，都能找到一條通往真理與和解的道路。」

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「1957年，當我親愛的已故母親伊莉莎白二世女王主持加拿大新議會的開幕時，第二次世界大戰仍然是一個鮮活而痛苦的記憶。冷戰愈演愈烈。自由和民主受到威脅。加拿大正在崛起成為一個經濟強國和世界和平的力量。在接下來的幾十年裡，歷史上發生了許多劃時代的事件：越戰、柏林圍牆倒塌和反恐戰爭的開始。今天，加拿大又面臨一個關鍵時刻。民主、多元化、法治、自決和自由是加拿大人珍視的價值觀，也是政府決心保護的價值。

開放的全球貿易體系雖然不完美，但幾十年來為加拿大人帶來了繁榮，但現在正在改變。加拿大與合作夥伴的關係也在改變。

我們必須清醒地認識到：當今世界比第二次世界大戰以來的任何時候都更加危險和不確定。加拿大正面臨著我們一生中前所未有的挑戰。」

查爾斯三世（中）提到，在與長期夥伴關係「正在改變」的情況下，加拿大仍將保持「堅強與自由」。加拿大總理卡尼（左）表示國王的演說「精彩絕倫」，並強調加拿大的主權十分穩固。（法新社）

「加拿大總理和美國總統已開始定義加拿大和美國之間的新型經濟和安全關係，這種關係植根於相互尊重，建立在共同利益之上，旨在為兩個主權國家帶來變革性利益。

同時，政府正在努力加強與世界各地可靠的貿易夥伴和盟友的關係，並認識到加拿大擁有世界所需的東西和世界尊重的價值觀。」

查爾斯國王闡述加拿大外交政策正經歷的重大轉折。

幾天前，美國駐加拿大大使 Pete Hoekstra 表示，併吞加拿大事件已經結束，川普總統已不再談這件事情了，希望兩國可以盡釋前嫌。

不料言猶在耳，就在查爾斯發表王位演說時，川普同時發文打了美國駐加大使 Pete Hoekstra 一個耳光，他說：「如果加拿大仍然是一個獨立但不公平的國家，那麼加入金穹將支出 610 億美元，但如果他們成為我們珍視的第 51 個州，則無需花費任何費用。」

加拿大總理卡尼則在前一天接受訪問時表示：「加拿大目前國防資本支出的每一元中，有 75 分都流向了美國，這很不明智。」

過去加拿大和美國關係緊密，不僅參與 F-35 研發，也有不少加拿大軍工企業打入 F-35 的供應鏈。

就在英國國王查爾斯三世在加拿大國會發表演說之際，美國總統川普再度表示，只要加拿大成為美國第51州，就可以免費加入「金穹」飛彈防禦系統。（歐新社檔案照）

鑑於川普的併吞意圖，加拿大的外交正快速轉向歐盟。加拿大預計在 7 月 1 日前與歐盟簽署一項重要的歐洲防務重整計劃，這是減少加拿大對美國武器和彈藥依賴的一步。歐洲防務重整計畫是歐盟強化國防的計畫，預計歐洲大陸國家將在未來五年內花費 1.25 兆元於國防。

就在前一天，北約秘書長呂特在俄亥俄州舉行的北約議會會議上表示，在即將舉行的領導人峰會上，將由 32 個成員國組成的西方軍事聯盟將批准將國防開支門檻定為國內生產總值 （GDP） 的 5%，其中北約直接軍事支出的目標可以設定為 GDP 的 3.5%，另外增加 GDP 的 1.5% 用於國防相關項目。

據傳目前歐盟只剩下一國對此計畫仍有疑慮，但是無論如何，國防開支的增加，已經是勢在必行的全球趨勢。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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