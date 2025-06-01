自由開講》用三包乖乖紀念抗戰？誤解國防部的用心

◎ 楊威立

近日有人於媒體以〈國防部用三包乖乖紀念抗戰〉為題投書，指責國防部「敷衍淡化歷史」，甚至以「令人髮指寒心」形容對抗戰紀念的處置。然而事實上，國防部近年持續投入大量心力於抗戰歷史的傳承與教育，包括舉辦「軍事攝影展」、「抗戰紀念音樂會」、「香堤嘉年華」等多元活動，對於各世代均有觸及與影響。以三款抗戰紀念乖乖作為社會化傳播的一環，不過是其中之一，作者僅就單一行動大作文章，顯然斷章取義、刻意曲解，對第一線推動軍事文宣的國軍人員極不公平。

國防部推出三款抗戰紀念乖乖作為社會化傳播的一環，圖為四行倉庫聯名款，以女童軍楊惠敏送國旗到四行倉庫與官兵升起國旗為背景，背面並說明時間序，導正中共扭曲之抗戰話語權。（國防部提供）

創新形式，打破同溫層

從過往的經驗可見，傳統抗戰宣傳形式大多限於展覽或專題講座，雖具深度，卻難以觸及年輕族群與大眾日常生活。此次國防部以乖乖餅乾為媒介，搭配歷史元素與紀念意涵，在全台公車站等高曝光場域呈現，正是一種策略性的文宣創新。將過去嚴肅、距離感強的抗戰記憶轉化為可觸、可親的社會對話，這不僅不淺薄，反而是極具文宣專業的操作。從此角度觀之，作者批評國防部只會做政治宣傳，恰恰暴露了其對軍事文宣與社會溝通的理解不足。

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軍人本色，不分現役退役

筆者本身為退伍軍人，對於作者以「黃埔軍校同學後代聯誼會會長」自居，卻公開抨擊在職同袍感到遺憾。退伍與現役，雖身分有別，然軍人之道應一脈相承。今日國軍在台海安全情勢升高之際，仍堅守崗位、捍衛國家，學長姐理應給予信任與支持，而非以政治立場投射於國軍事務，製造誤解與對立。文宣工作本應與時俱進，不應因為與過去形式不同，就輕率定調為不敬先烈。反之，唯有與社會同行，才能真正讓歷史延續。

國防部以乖乖餅乾為媒介，搭配歷史元素與紀念意涵，是一種策略性的文宣創新。圖為飛虎隊聯名款，以前飛虎隊成員Jerome Simon為肖像包裝主題，彰顯友盟合作精神。（國防部提供）

讓歷史不再只在典禮中存在

抗戰精神不應只存在於訓話與典禮中，而應透過各種形式深植於人民心中。國防部的努力，誠如本次「乖乖紀念款」般，或許不是最莊嚴的方式，卻可能是最有效的接觸手段。願所有關心國軍的人，都能放下成見，理解文宣的多樣策略，並與國軍共同推動歷史記憶的世代傳承。

（作者為退役軍人）

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