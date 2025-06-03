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自由開講》正義的時效：兒少性侵追訴權的失語地帶

2025/06/03 17:00

◎ 劉哲廷

有些創傷，無法憑藉時鐘治癒。它們潛伏於年少記憶的死角，在無聲的課室裡、在那句「別告訴別人」的囑咐裡，長出一個不說話的孩子。二十年後，孩子長大成為一位女性、或一位願意相信司法還可以為她說話的受害者；然而，當她踏進法院的門口時，卻被告知，法律的時效已經過期，正義，像一扇準時關閉的電梯門，在她面前「喀」一聲闔上。

這不是故事，是制度。這是法律賦予加害者的最後一層保護膜，卻是對受害者的一種二次懲罰。

監察委員葉大華等人5月23日指出，多起兒少性侵案件因追訴期已過，無法提起刑責，呼籲政府正視並研議修法。這不過是再次強調早該直視的事實：我們的法律時間感，不夠長，也不夠深，它忽略了性侵創傷帶來的「沉默時間」。

監察委員葉大華等人指出，多起兒少性侵案件因追訴期已過，無法提起刑責，呼籲政府正視並研議修法。（資料照）監察委員葉大華等人指出，多起兒少性侵案件因追訴期已過，無法提起刑責，呼籲政府正視並研議修法。（資料照）

沉默，不是忘記，是保命

有些人質疑：如果真的受到這麼嚴重的侵害，為何不早說？

這是一種對創傷無知的語言暴力。性侵，尤其發生在權力不對等的情境下——老師與學生、神職與信徒、照護者與被照護者——往往不是單純的肉體侵犯，而是整套社會信任系統的崩壞。這種背叛與恐懼的交織，使得說出口，成為一種不可能的任務。

根據澳洲皇家委員會的調查，被性侵的兒少平均要等24年後才首度說出口。不是她們遲鈍，而是創傷逼她們沉默；不是她們健忘，而是恐懼讓她們選擇活著，而不是揭露。

根據澳洲皇家委員會的調查，被性侵的兒少平均要等24年後才首度說出口。示意圖。（資料照）根據澳洲皇家委員會的調查，被性侵的兒少平均要等24年後才首度說出口。示意圖。（資料照）

法律設立追訴期，本是為了證據保存與司法效率。但在性侵案件中，這樣的考量成為對倖存者的冷酷要求：你必須在還沒準備好之前說話，在記憶還撕裂時冷靜陳述，在全世界都懷疑你時，拿出可以說服法院的證據。

這不是正義，是苛責。

「你怎麼現在才說」與「你說了也沒用」

我們的制度設下了一個弔詭陷阱：如果你早說，沒有人相信你；如果你晚說，法律不再保護你。

這使得性侵者活得比真相更久。他們被法律赦免，不是因為清白，而是因為時間。他們得以擔任校長、公務員，甚至成為模範市民，而他們的被害者，卻困在那句「追訴期已過」的冷冰冰文字裡，連開口說話的權利都像是違憲的。

這不是孤例。南投校長案件，受害者多達四十人，十五件已因時間久遠而無法起訴；台中某國中校長案亦有三人遭遇同樣處境。這些受害者勇敢說出自己的故事，卻發現自己被制度遺棄。被背叛的不只是她們的童年，還有成年後唯一一次相信正義的機會

法律不應讓沉默得利

憲法法庭已受理追訴期是否違憲的釋憲案，卻遲未有結果。立法院有部分立委擬提案修法，但行政部門態度曖昧，一如過往面對社會弱勢的官樣文章。

立委范雲（右4）偕同「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、受害者及民間團體，召開記者會，呼籲「未成年性侵追訴期自成年起算，修法不能再等」。（圖由范雲辦公室提供）立委范雲（右4）偕同「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、受害者及民間團體，召開記者會，呼籲「未成年性侵追訴期自成年起算，修法不能再等」。（圖由范雲辦公室提供）

我們必須思考：追訴期的設立，是否已與時代與正義脫節？在科技進步能讓DNA長期保存、在性創傷研究揭示長期影響、在Me too運動喚醒集體創傷記憶的此刻，繼續以「保護司法效率」為由拒絕修法，無異於蓄意維護加害人的「沉默紅利」。

正義從不應該是為了守時，而是為了守人。願法律不再為加害者的逃逸計時，而是為倖存者的發聲停下來，聆聽。願未來的法院，不再拒絕一個終於敢說話的人，只因她遲到了。

因為，有些創傷，從來沒有遲到，只是，我們的正義走得太快了。

（作者為詩人，自由工作者）

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