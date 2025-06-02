自由開講》原民立委罷免 國民黨到底圖的是什麼？

◎ 李維君

隨著大罷免時代來臨，幾乎所有區域立委都曾被鎖定罷免，其中最特殊的，莫過於選制獨立、選區幅員廣大的原住民族立委。原民立委分為平地與山地各三席，由於族人分布全國，選舉行程規模堪比總統大選，罷免難度甚高。然而，目前已有陳瑩、伍麗華兩位民進黨原民立委通過一階連署，進入二階罷免。

「雙全國最高」 引發大眾質疑

中選會今年3月底公告八案通過補件，其中陳瑩與伍麗華的罷免案，以死亡連署與重複比例雙高引發爭議。於此同時，國民黨中央亦動員全國原住民公職，要求蒐集「2024原民立委選舉10%人數」以造冊送交黨中央，可見，國民黨早已備戰許久，打算罷掉民進黨唯二的原民立委。然而，與其他國民黨主導的罷免案一樣，荒謬與違法疑雲也緊隨而來。

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民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）。（資料照）

以陳瑩為例，一階連署就多達193份死亡連署，更有罷團將其連署書夾帶於反台東風力發電連署中，宣稱「罷免陳瑩＝反風電」，操作離譜。而伍麗華的罷免案更為誇張，主導者張芳碩竟是國民黨山原立委盧縣一的公費助理，一階連署死亡件數高達202件，甚至有人進到喪家進行連署活動。如今張芳碩已遭收押，屏東黨部亦遭搜索，這樣的罷免，還有何正當性可言？

盧縣一急於表現 卻忘了選民的寄託

而帶頭興師動眾的盧縣一，自當選後便急於表態，加入「傅隨組織」、赴中鞠躬致意，甚至涉入人不在議場，表決器卻被代按的爭議。如今他聲稱不知助理個人行為，讓人質疑其是否早已知情，只是在推卸責任？相較之下，伍麗華連任時不僅得票率大幅增加，更屢獲優秀立委肯定，長年在教育、文化與族群權益領域深耕，贏得原民社群高度認同。

國民黨立委盧縣一。（資料照）

國民黨莫再次對不起原住民

依照現行制度，原民立委需達二分之一缺額方可補選。正如前中選會主委陳英鈐所言，若不全面改選，難以落實一人一票、票票等值原則。國民黨過去對原住民做出許多剷除文化的政策，如今發動「精準罷免」，又只針對民進黨籍原民立委，將政治利益置於族群權益之上，這樣的罷免，又怎對得起全體原住民族呢？

（作者為大學生）

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