自由開講》中國新型兩棲艦艇威脅台灣安全：東亞格局與應對策略

◎ 鄭書堯

中國近期在廣州船塢打造的新型兩棲登陸艦艇與移動碼頭系統，正以驚人的速度提升其軍事投射能力，特別是對台灣構成前所未有的威脅。根據《華爾街日報》報導，這些艦艇與平台系統可在短時間內將數百輛主戰坦克與重型裝備運送上岸，其設計能將近2700英尺的平台連結成一個巨型登陸橋，足以改變傳統海灘登陸的戰術限制。更令人擔憂的是，這些艦艇已於中國南島進行海試，塗裝與中國海軍相似，且未啟用自動識別系統（AIS），顯示其軍事用途幾乎已成定局。

中國近期在廣州船塢打造新型兩棲登陸艦艇與移動碼頭系統，顯示中國在船艦系統上的整合能力不容忽視。圖為中國新型「兩棲登陸駁船」。（圖片擷取自@lfx160219的X帳號/本報編輯）

為何這是重大威脅？

這套系統突破了地理限制。台灣西海岸多為岩岸，適合登陸的地點有限，這一直是台灣防禦策略的優勢，讓防禦力量得以集中於特定區域。然而，這些新型平台能讓中國人民解放軍在更多地點進行登陸作戰，從而稀釋台灣的防禦部署。數據顯示，當平台連結時，其總長度近2700英尺，足以容納多點同時卸載，估計每小時可運送數百輛車輛上岸，包括主戰坦克。這意味著中國可以在短時間內形成壓倒性地面力量，打破台灣現有防禦布局。

請繼續往下閱讀...

其次，中國巧妙結合軍民兩用資源。其民用滾裝船（Ro-RoFerries）在軍事演習中已展示重型車輛運載能力，這些船隻能與新平台無縫銜接，側面斜坡與橡膠保險裝（camels）設計確保高效卸載。這種軍民融合策略不僅降低軍事成本，更讓中國在平時即可隱藏真實軍事意圖，增加國際社會判斷其行動的難度。

東亞與東南亞格局的潛在衝擊

對台灣而言，這一發展無疑是直接威脅。台灣海峽僅約180公里寬，中國若部署此類平台，可在數小時內將大量部隊與裝備投送至台灣西海岸，迫使台灣防禦線全面崩潰。更重要的是，台灣的防禦資源有限，若中國能多點登陸，台灣將難以應對分散的攻勢。此外，中國在廣州已開始建造第二批類似平台，顯示其長期軍事規劃的決心。

中國新型登陸駁船可當作「移動港口」，提供滾裝貨輪在近海卸下兩棲突擊兵力。（圖片擷取自@AlexLuck9、@CovertShores的X帳號／本報合成）

放眼東亞與東南亞，中國的兩棲作戰能力提升將進一步動搖區域穩定性。對日本與韓國來說，中國海軍力量的擴張可能間接影響其海上交通線安全，尤其是在東海與南中國海的爭議區域。東南亞國家如越南與菲律賓，則需警惕中國可能將類似技術用於南中國海的島礁爭奪戰，進一步擴大其區域控制力。根據美國海軍情報數據，中國海軍目前已擁有全球最大的艦隊，超過340艘軍艦，若再結合民用船隻，其投射能力將更為驚人。

台灣的影響評析

當務之急是重新評估其防禦策略，過去集中於有限登陸點的防禦模式已不足以應對新威脅，必須加強全島範圍的機動防禦能力，特別是針對岩岸地形的防禦工事與反登陸武器部署，例如反艦導彈與無人機監控系統。同時，台灣應加速與國際夥伴的軍事協作，特別是與美國、日本及澳洲在情報共享與聯合軍演方面的合作，以提升早期預警能力。

在協作層面，台灣可與東南亞國家建立更緊密的海上安全對話，共同監控中國海軍在南中國海與台灣海峽的活動。例如，與菲律賓合作設置雷達站點，監測中國艦艇動向，或與日本共享衛星情報，掌握中國平台系統的測試與部署進度。此外，台灣應加強民間與國際非政府組織的合作，提升其在國際輿論中的能見度，爭取更多支持以遏制中國的軍事行動。

面對中國的軍事擴張，我國應加強針對岩岸地形的防禦工事與反登陸武器部署。圖為陸射魚叉反艦飛彈。（資料照，取自波音官網）

應對建議：國際與區域聯盟的關鍵角色

面對中國的軍事擴張，國際社會必須採取積極應對措施。美國作為印太地區的主要力量，應加速對台灣的軍事援助，包括提供更多反艦與防空系統，並在台灣海峽進行更多聯合軍演以展示威懾力。根據2023年美國國防部報告，美國已承諾向台灣提供價值超過10億美元的軍售，包括魚叉反艦導彈，這應進一步擴大。

同時，東亞與東南亞國家應強化區域安全架構，例如透過東協（ASEAN）與四方安全對話（Quad）機制，共同應對中國的海上擴張。具體而言，可在南海與東海建立多邊海上巡邏機制，確保中國的軍事活動受到監控與制衡。對台灣來說，加入此類區域安全網絡雖有政治障礙，但可透過非正式管道參與，例如提供技術支援或情報共享，以間接融入區域安全合作。

應對中國的海上擴張，台灣可藉由非正式管道參與東協（ASEAN）等組織，提供技術支援或情報共享，以間接融入區域安全合作。（路透檔案照）

結語：防患未然刻不容緩

中國新型兩棲艦艇與移動碼頭系統的問世，標誌著其對台灣及東亞區域的軍事威脅進入新階段。從廣州船塢到南島海試，這些艦艇展現的技術與戰略意圖不容忽視。台灣必須迅速調整防禦策略，同時尋求國際支持，而東亞與東南亞國家亦應意識到這一威脅的深遠影響，透過區域合作遏制中國的軍事擴張。只有在多邊協作與積極防禦的雙重努力下，才能有效維護區域和平與穩定，防止一場潛在的「現代諾曼第登陸」在台灣海峽上演。

（作者為國立中山大學博士生、海洋實務工作人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法