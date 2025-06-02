自由開講》剔除草簽、違法查戶政系統 藍委若罷不掉將無法無天

◎ 朱孟庠

繼花蓮、基隆後又有南投開戶政系統查公民個資，不同的是，這次查「簽名檔案」，是地方選委會不是民政處，但事實也違法，對連署真假若有懷疑，依選罷法只能寄查詢單詢問。藍營執政縣市絞盡腦汁讓二階罷免不成案，以為選委會就可以避罪？南投縣選委會副總幹事黃志聰公開承認開數位簽名檔案，還毫不遮掩自承犯罪？

之前憂心十三區二階未達安全門檻都會遭地方選委會下手，果然馬文君、游灝兩案各刪了3817、4098份，國民黨執政各縣市對已達安全門檻者沒轍，但未達130%的艱困區，果然出狠手，南投罷團表示送出前，檢視了五次，且是不同的人查對，非常嚴格，就是要確認不會出任何問題。

請繼續往下閱讀...

罷免立委游顥團體「去游除垢」公開質疑南投縣選委會刪除連署書的認定標準不明、不一，並問「哪個字看不懂？」（資料照）

各罷團為怕被刁難也都請連署人以正楷簽名，自然與過去留檔的行草簽章不同，但卻也因此被剔除千餘份；但矛盾的是連行草楷簽名者也被刪了千分；其中像「鳳」「蕭」等幾個複雜的字簽名寫法本就很自由，南投選委會敢隨意戕害公民意志，以字少了一筆等錯字踢掉，怎連公民如何簽名由你地方選委會判定？果然國民黨執政就是老大，既判定不合格各多達約4000份，膽敢連一份查詢單都沒寄？將監守自盜視為一般，已經有基隆、花蓮被檢調搜索，猶然漠視法律如此。

如果這批立委罷不掉，可想而知變本加厲將如何無法無天。大罷免不論是台灣或世界政治史中從來沒有過。全罷爛委不是輸不起，而是民主深化的啟蒙運動，是守護國安，為台灣主體性而不得不的民主內戰。如基隆林沛祥被罷的理由還不是因為他講了多狂的話，而是他是幫賣台主子「傅崐萁」撐傘的共犯；馬文君、廖先翔、顏寬恒等被罷，還不只是竊佔國土蓋豪宅等私德，更是他們如何配合傅崐萁刪、凍國防預算，硬渡為中共開後門的條條法案，危害國家安全。

國民黨立委馬文君素來以「把關國防」為號召，卻凍刪國防預算，嚴重影響國家安全。（資料照）

附隨組織甘做中共的內應。近日幾則國會影像清楚明白中國國民黨心不在台灣，立委們拿台灣人納稅錢，作匪區人大的事。九年來海委會已經從執法機關提升到國安機關，一八二一公里長的海岸，海巡署都一一盤點，各該增加那些配備，海委會主委管碧玲至立院二十五次拜託，但國民黨立委仍想方設法擋海委會預算，連紅外線儀、次世代雷達等配備經費都刁難，林口案和淡水河岸這些偷渡者都服刑回去，預算還是沒著落，要讓中共情報船頻頻上岸查探？國民黨已是「中共在台支部」。

去年五二○全黨缺席總統就職典禮，今年五二○總統就職一周年，歡喜的一日，國民黨竟要罷免總統，亂台給中共看，更下作不入流地在總統府前「叭賴」，他們尊重台灣人一票一票選出的總統嗎？骨子裡就瞧不起台灣人，不承認本土政權，所以十七立委毫不避諱去叩拜中共政協主席王滬寧。

國民黨主席朱立倫0519出席「全民叭賴 吼出來 叫賴清德下台 車隊誓師」遊行活動。（資料照）

「全罷」絕不是綠營選輸翻桌，一個對國家沒忠誠度的在野黨，這群「傅崐萁們」沒有一個是無辜的。現在有十三區二階連署不足安全門檻130%，都會被地方選委會嚴格挑剔做手腳，認清國民黨的本質，守護民住，捍衛主權，歷史一刻不缺席，半年來連署中發現青年人簽的較少，十萬青年十萬單，沒簽的快簽！

（作者為雙和罷團志工、李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法