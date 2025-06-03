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自由開講》從「反惡罷」到語言洗腦的認知作戰

2025/06/03 08:30

◎ 郭索

近日，在野黨為避免所屬立委遭受罷免，屢屢拋出類似「更大的民主」等政治slogan，表面上聽來合理，實際上卻缺乏基本邏輯與民主素養。他們混淆視聽，將總統選舉這種最基本、最普遍的民主實踐邊緣化，轉而鼓吹「公投反惡罷」、「公投反廢死」等議題才是「更大的民主」，試圖將選民正當的罷免權利汙名化，包裝為暴民政治。同時，這些口號往往伴隨著挾立法院席次優勢而強行通過爭議性法案，根本是在踐踏民主程序，卻又倒過來指控執政黨獨裁，這種偷換概念的話術可說已經到了登峰造極的地步。

為反制罷免藍委浪潮，國民黨鼓吹「公投反惡罷」、「公投反廢死」等議題才是「更大的民主」，試圖將選民正當的罷免權利汙名化，包裝為暴民政治。（資料照）為反制罷免藍委浪潮，國民黨鼓吹「公投反惡罷」、「公投反廢死」等議題才是「更大的民主」，試圖將選民正當的罷免權利汙名化，包裝為暴民政治。（資料照）

在網路上諸多針對此現象的批評聲中，我最欣賞來自Instagram帳號 tattooer.louis 的限時動態。他尖銳指出，藍白陣營為了政治利益，不斷進行語言操弄與概念轉移，實質上是在洗腦支持者。他以具體例子點出：

把「民選政府」洗成「獨裁綠共」

把「癱瘓國家」洗成「監督制衡」

把「違法被抓」洗成「司法迫害」

把「反對侵略」洗成「挑釁敵國」

當這些話術被死忠支持者深信，社會的溝通基礎就會逐漸瓦解，對立只會日益加劇，最終形成極端化的政治泡泡。這種操作，正是認知作戰的一環，而這類劇本，恰恰是中國最喜歡、最擅長、也最樂於見到的。

如果一個政黨靠語言詐術與錯誤類比來煽動情緒、壓制異議，那它根本不是追求民主的政黨，而是借民主之名行專制之實。民主的根本不是擁有更多的口號，而是每一票的價值都能被誠實地尊重與回應。當政治勢力選擇與民意對抗，選擇強行合理化失德、違法與顛倒黑白，那麼這場「更大的民主」其實只不過是更大的騙局

（作者從事自由業）

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