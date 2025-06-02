自由開講》蔣萬安教育施政無能還甩鍋中央

◎ 陳啟濃



台北市發生有學校招考45次代理教師，卻還招不到老師的窘境，市長蔣萬安竟然甩鍋中央，公開批評教育政策「重中央，輕地方」。身為首善之都的市長，不思檢討台北市的教育現況，只會本著政治算計的考量，把問題都丟給中央。不禁讓人懷疑，蔣萬安有深入了解台北市的教育現況嗎？對於目前中小學教育的困境都能夠理解嗎？

台北市長蔣萬安。（資料照）



同樣身為老師會想待在台北市，除了本身居住地，當然還有生活上的便利性，已經能有更多進修的機會。如果沒有上述因素的考量，大部分的中小學老師都不會想要在台北市服務。因為台北市的家長普遍是高社經地位，對於學校老師的要求標準更高，功利主義高漲，對基層老師欠缺尊師重道的情感。老師在天龍國除了壓力超大，勞務繁多，如果又遇到學校制度面不公平，當然寧願選擇比較郊區鄉村的學校任教。

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4月才發生一位國小代理教師跳樓的事件，因為接手高年級的導師，一時壓力大難以適應，就是突顯制度上對代理教師不友善的事實。蔣萬安市長不圖檢討台北市對待代理教師的方式，就直接甩鍋中央批評制度面的不理想。

台北市能運用的資源經費遠遠高於全國各縣市，無法留住代理教師，應該是教育局沒有作為，學校行政執行力不彰，導致代理教師工作上充滿失落感與倦怠感，這些困難才是蔣萬安該好好檢討如何突破的現況吧。

（作者為資深教育人員）

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