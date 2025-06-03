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李忠憲的思考》從南投罷免案 看見數位獨裁的幽靈

今天，他們為了否決一場罷免案，連一筆一劃都要硬拗成「非本人」，公開非法調用戶政資料，你還相信他們不會動你的不動產、銀行帳戶、甚至選票嗎？
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/06/03 21:00

◎ 李忠憲

戶政系統已被濫用，你的財產還安全嗎？

當年我們站出來反對數位身分證時，就警告過：一旦政黨輪替，數位身分證這個數位獨裁平台在短短幾週內，就可能被用來讓台灣實質與中國統一。

對我來說，反對數位身分證時的緊張與害怕，甚至超過當年反對紫光併購聯發科。身為資訊安全領域的教授，我對數位身分證風險的理解，遠遠超出IC設計。

名間鄉長陳翰立簽的罷免連署書，被南投縣選委會判定不合格。（記者陳鳳麗攝）名間鄉長陳翰立簽的罷免連署書，被南投縣選委會判定不合格。（記者陳鳳麗攝）

南投縣選委會把名字中有「蕭」、「鳳」、「黃」的連署書統統打為無效，甚至連名間鄉長陳翰立親自簽名的都被否定，只因為「草字頭寫法不符」。更駭人的是，該會負責人已供出違法調用戶政系統進行個資比對。

這不是技術錯誤，這是政治操弄。

這不是行政疏失，這是民主毀滅。

我們當年反對數位身分證，今天全驗證

我們曾公開反對推行數位身分證（eID），就是擔心這種「便利」的假象會淪為掌權者用來打壓異己、監控人民的工具。

今天，他們為了否決一場罷免案，連一筆一劃都要硬拗成「非本人」，公開非法調用戶政資料，你還相信他們不會動你的不動產、銀行帳戶、甚至選票嗎？

我們曾反對推行數位身分證（eID），就是擔心掌權者用來打壓異己、監控人民的工具。圖為數位身分證參考樣張。（取自內政部網站）我們曾反對推行數位身分證（eID），就是擔心掌權者用來打壓異己、監控人民的工具。圖為數位身分證參考樣張。（取自內政部網站）

我們對不在籍投票的疑慮，如今更加嚴重

不在籍投票如果結合電子簽章與戶政比對機制，等於為這些敢公開違法比對的人大開方便之門。

現場親簽都能被判無效，未來遠端認證誰能擔保不被人頭操作、政黨掌控？

當戶政系統成為犯罪工具，下一步是你我的財產不保：

1. 產權遭偽冒移轉：
不法者可偽造授權書、委託書或贈與書，再透過違法調閱的戶政資料進行筆跡比對，一旦地政事務所核准，你的房子就不再是你的。

2. 帳戶被盜領：
有心人士若掌握你戶籍、身份證、出生年月、簽名習慣，配合不肖內線，連金融交易驗證都可能被破解，讓你戶頭瞬間歸零。

3. 遺產與保險金爭奪戰：
戶政簽名與比對紀錄若可被偽造與調用，將來甚至可能出現「假遺囑」、「假委託書」來爭奪保險金與繼承權。

4. 假結婚、假買賣案增多：
有人冒用個資辦理假結婚、假過戶，甚至偽造你的簽名與配合證人資料辦理不實交易，過去在其他國家就曾發生老人被假結婚騙走房產的案例。

國民黨無法無天，內奸如影隨形

南投事件不是孤例，是警號。國民黨的地方政權早已視法律如無物，選舉制度當成工具。圖為罷團出面指控。（「ALL罷馬」罷團提供）南投事件不是孤例，是警號。國民黨的地方政權早已視法律如無物，選舉制度當成工具。圖為罷團出面指控。（「ALL罷馬」罷團提供）

南投事件不是孤例，是警號。國民黨的地方政權早已視法律如無物，選舉制度當成工具。

而更可怕的是，在各級政府、行政機關中，中國滲透的影子無所不在。從影印機到公文系統、從地政資料到戶政中心，裡應外合、上下勾結的跡象早就不是傳說，而是現實。

一張罷免連署書，就能揭露整個地方政權的腐爛；

一套比對系統，就能摧毀你我對財產、人權與民主的最後信任。

今天你不在乎罷免案被否決，明天就是你家的產權被移轉、帳戶被盜提、選票被改寫。
民主的崩壞，從你不願開口開始。

南投的今天，可能就是台灣的明天。

面對國民黨的橫行與中國的滲透，我們不能再沉默。
因為下一次，受害的可能就是你。

數位身分證的終極風險：不是管理人民，而是控制人民
數位身分證若落入不義之手，它不是保障，而是鎖鏈。

今天是簽名被比對、罷免被抹殺；
明天就是行蹤被追蹤、投票被操控、身分被冒用、財產被洗劫。

這就是數位獨裁的可怕之處：
它不靠槍桿子，也不靠酷刑，
它靠的是「合法外衣包裹下的全面監控」，
讓你在不知不覺中失去權利，甚至失去自己。
南投事件不是技術濫用，而是制度失控的預演。

若我們今天不阻止這種「數位獨裁」在地方政府上演，
那麼未來它就會被極權勢力拿來複製、放大、合法化。

當簽名成為罪證，民主已淪陷。
當身分系統變成武器，人民將不再自由。

我們所要捍衛的，不只是罷免案的正義，而是我們每一個人的財產、選票、與存在的尊嚴。

國民黨可以無法無天，內奸可以上下其手，但只要我們還能說話、揭發、抵抗，台灣的民主就還有希望。

因為沉默的代價，就是數位獨裁的到來。

大罷免、大成功，沒有失敗的空間！
大罷免、大成功，沒有失敗的空間！


（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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