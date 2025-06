林健正專區》台灣核電僵局：困境、教訓與未來出路

當前,台灣應優先推動技術成熟、社會接受度較高的再生能源與節能技術,同時持續監測全球核電技術的進展。

◎ 林健正/曾任教於國立陽明交通大學、現任台灣產業科技推動協會副理事長

台灣的核電議題長期爭議不斷,擁核與反核兩派立場壁壘分明,難以達成共識。近期,部分藍營與白營政治人物及媒體大力鼓吹核電復興,但新核電廠選址的困境、重啟舊核電廠的挑戰,以及核四失敗的慘痛教訓,提醒我們必須以更務實的態度審視核電的未來,並積極探索替代能源方案。

核四失敗的慘痛教訓,提醒我們必須以更務實的態度審視核電的未來,並積極探索替代能源方案。(台電公司提供)

特別是,美國三哩島、蘇聯車諾比爾(Chernobyl)及日本福島核災的歷史教訓,更凸顯核電風險的深遠影響,遠非單純的「鄰避效應」所能解釋。我們應該從選址難題、核災教訓、核四經驗、立場轉變及替代能源的潛力等面向,思考台灣核電僵局的根源與出路。

非核家園與立場轉變的矛盾

核電政策的反覆在台灣政壇屢見不鮮。2015年,時任新北市長的朱立倫曾公開表示:「台灣一定要走向非核家園,這個就牽涉到朝野大家的決心。我們核四的問題,當然大家已經都看到,我們已經封存了。那核一、核二、核三不能延役,這也是應該確定的方向。」

核電政策的反覆在台灣政壇屢見不鮮。如朱立倫。(資料照)

然而,現在朱立倫擔任國民黨主席,藍白聯手修法放寬核電機組運轉年限從40年延長至60年,允許停機機組申請重啟,並提出核三廠延役公投案,為核三延役提供法源依據。這一立場轉變反映了政治考量與現實需求的矛盾,凸顯核電議題的複雜性與敏感性。

核電選址的現實挑戰

核電選址是台灣核電發展的最大瓶頸。台灣地狹人稠,可用土地有限,且多數地區位於地震活躍帶,核電廠選址必須兼顧地質穩定性、人口密度與環境影響。然而,無論選址何處,當地居民與地方政府往往因「鄰避效應」(NIMBY, Not In My Backyard)而強烈反對。過去,核四廠選址於新北市貢寮區,當地居民抗爭數十年,凸顯選址爭議的死結。

許多公開支持核電的政治人物在選址問題上態度曖昧。試問,有哪位擁核的縣市長或立法委員敢明確表態,願意將核電廠設於自己的選區或行政轄區?例如,台中市長盧秀燕曾表達支持核電的立場,但若核電廠選址台中,是否能獲得當地民眾支持,仍是未知數。這種擁核但不願承擔選址責任的態度,反映了核電議題的政治敏感性與現實挑戰。

核災教訓:超越鄰避的恐懼

福島核災5周年時,有學者指出,高達8成的成本由日本納稅人承擔,預估總金額高達10.7兆日圓。(歐新社檔案照)

核電的風險遠超單純的鄰避心理,歷史上的重大核災提供了深刻的警示。1979年美國三哩島事故、1986年蘇聯車諾比爾事故及2011年日本福島核災,均釀成嚴重後果。其中,車諾比爾事故的影響尤為深遠,至今三、四十年過去,受污染地區仍未完全復原,其影響範圍高達數萬平方公里,相當於台灣國土的三分之一。

這些核能電廠的事故不僅造成環境與經濟的長期損害,更引發全球對核電安全的質疑。福島核災後,台灣民眾對核電的恐懼加劇,這種集體的記憶使得核電議題在台灣社會更顯敏感。任何核電政策若忽略這些歷史教訓,恐難獲得廣泛民意支持。

重啟舊核電廠的兩難

由於新核電廠選址困難,部分擁核人士轉而主張重啟已停役的核電廠,如位於新北市的核一、核二,以及屏東的核三。然而,這一選項面臨多重挑戰。核電廠所在地居民對安全問題的疑慮根深蒂固,特別是在福島核災的陰影下,核電安全成為全民焦點。

重啟舊核電廠的社會成本與經濟成本不容忽視。重啟核電廠不僅需技術上的可行性評估(如設備老化、更新成本),還需面對當地民眾與社會的強烈質疑,形同再度觸發「非核家園」的內戰。

停役核電廠需投入巨資進行設備檢修與安全升級,而核四廠雖未正式運轉,其興建過程暴露的工程問題與管理缺失,使重啟可行性備受質疑。若重啟後又因政策或民意改變而再度停役,將造成更大的經濟浪費。

值得注意的是,重啟核三廠的公投案僅聚焦民進黨執政的屏東,而未提及國民黨執政的新北市核電廠,黨派操作痕跡明顯。無論如何,「已所不欲,勿施於人」,若不尊重北北基及屏東民眾的意願,單方面推動重啟政策恐將引發更大社會衝突。

核四的教訓與機會成本

核四廠的案例堪稱台灣核電爭議的縮影。耗費30年光陰與3,000億元台幣預算,核四最終被永久封存,未能發出一度電,成為一場「核電夢魘」。這不僅是經濟上的損失,更反映了台灣能源政策的反覆與缺乏共識。核四從1980年代規劃到2014年封存,經歷數次政黨輪替與政策搖擺,每次轉向都引發社會對立,導致資源虛耗與社會分裂。

近年台灣積極推動離岸風電,截至2024年累積約2.5 GW的發電容量,占總發電量約4%。整體再生能源占比約12%,包括太陽能(約5%)、風力(約4%)及水力等其他來源(約3%),並計劃在2030年達到20%以上,顯示再生能源的潛力。

核四的失敗提醒我們,任何能源選擇皆隱藏機會成本。若以同樣的資源投入再生能源(如離岸風電、太陽能)或電網基礎設施,是否能為台灣打造更穩定的能源結構?核四的教訓應成為「前事不忘,後事之師」,促使我們重新思考能源政策的長期規劃。

替代能源的探索與未來出路

俗語云:「山不轉路轉,路不轉人轉,人不轉心轉。」核電選址與重啟的僵局是否能夠促使我們改變觀念和策略,轉向其他能源方案?作為能源進口依賴度高的島國,台灣必須尋求多元且永續的能源選項。

正視再生能源的潛力。台灣的離岸風電、太陽能與地熱能源具備相當潛力。(資料照)

首先,正視再生能源的潛力。台灣的離岸風電、太陽能與地熱能源具備相當潛力。根據能源局數據,2024年再生能源占總發電量約12%,預計2030年可達20%以上。雖然再生能源的間歇性問題仍需解決,透過智慧電網、儲能技術與區域電力調度,這些挑戰並非無解。

其次,提升能源使用效率與需求側管理同樣重要。推動建築節能、工業製程優化與智慧電表,並且逐步淘汰耗能的產業,可有效降低整體能源需求,為能源轉型爭取更多緩衝空間。

同時,我們當致力於區域合作與技術創新。台灣可與國際合作,引進先進能源技術,如氫能或小型模組化反應爐(SMR),雖然SMR被視為未來核電的潛在選項,其商業化尚需時日,也同樣面臨選址與民意挑戰。

結語:尋求共識,務實前進

核電議題在台灣不僅是技術或經濟問題,更牽涉民意、環境與政治的複雜博弈。車諾比爾與福島核災的教訓提醒我們,核電風險的影響可能遠超單一地區,涉及全國乃至跨國的環境與安全挑戰。朱立倫的立場轉變與核四的失敗經驗進一步警示,缺乏共識的能源政策只會導致資源浪費與社會對立。當前,台灣應優先推動技術成熟、社會接受度較高的再生能源與節能技術,同時持續監測全球核電技術的進展。

若擁核人士堅持推動核電,則必須正面回應選址、安全與民意等核心問題,並以科學證據說服公眾,而非僅停留於口號式的鼓吹。反核人士也應理性評估能源轉型的現實挑戰,避免一味否定未來核電的新技術而忽略能源穩定的需求。唯有透過公開透明的對話與科學評估,台灣才能走出核電僵局,找到兼顧環境、經濟與社會穩定的能源之路。







