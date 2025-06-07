自由開講》當年共產黨的「一分抗日」 今日國民黨的「一分反共」

◎ 沈言

2025年5月8日，俄羅斯總統普廷在克里姆林宮表示：「在中國共產黨的堅強領導下，中國人民英勇奮戰，取得了抗日戰爭的偉大勝利。」這句話，讓歷史彷彿被拖去整形，真實與虛構重新拼貼。令人錯愕的不是普廷的附和，而是對這番「改朝換代」的歷史敘事，真正該跳出來澄清的國民黨，竟選擇了沉默。

5月8日，俄羅斯總統普廷在克里姆林宮表示：「在中國共產黨的堅強領導下，中國人民英勇奮戰，取得了抗日戰爭的偉大勝利。」（法新社檔案照）

我們在課本上確實讀過，中共也參與抗戰。但那段描述多半淺略，主旋律始終是國民政府的正面戰場。從淞滬到衡陽，從台兒莊到滇緬，是中華民國的將士用命換來的每一寸土地。而共產黨呢？敵後游擊、建立根據地、發展組織，講白了，是在借抗戰之名壯大自身。

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這不是外界的誣蔑，而是中共自家文件裡的結論。毛澤東在延安時期就定下方針：「一分抗日、兩分應付、七分發展」。他不只一次感謝侵略者：

「日本帝國主義對中國的侵略，使中國共產黨有機會發展壯大起來。」

「我們應該感謝日本皇軍。」

──毛澤東，1956年八大會議、1964年接見日本社會黨人士

一個號稱抗戰領導者的政黨，卻反覆感謝侵略者；一個滿口抗戰功績的政權，卻未曾主導任何關鍵戰役。而當這樣的歷史被普廷誤認、被習近平高唱、被中共定調，真正該怒不可遏的國民黨，卻裝作沒聽見。

當民進黨政府重申抗戰主體是中華民國時，國民黨不是附和、不是堅持，而是避之唯恐不及。圖為陸委會。（資料照）

他們曾是這段歷史的主角，如今卻甘願當配角。他們曾高舉青天白日，如今卻讓五星紅旗在抗戰紀念場上遮蓋一切。而當民進黨政府出面抗議、重申抗戰主體是中華民國時，國民黨不是附和、不是堅持，而是避之唯恐不及。

有人也許會說：「執政黨當然該代表中華民國發聲。」

但別忘了，當德國、以色列、荷蘭代表輪番譴責國民黨的納粹類比時，他們反應之快、口氣之硬，讓人誤以為他們才是外交部。

現在換成北京竊奪你們的歷史遺產、普廷當眾認證虛假敘事，怎麼就集體失語？

這不只是沉默，而是背叛。

背叛了抗戰將士的鮮血，背叛了那段可以驕傲的歷史，背叛了那面如今只剩象徵的國旗。

當年中共打一分抗日、兩分應付、七分發展，

如今國民黨則打一分反共、兩分應付、七分在立法院胡鬧。

如今國民黨則打一分反共、兩分應付、七分在立法院胡鬧。（資料照）

歷史是沉重的事，但他們卻把它活成了鬧劇。

當你們連說出歷史的勇氣都沒有，

別怪別人搶走你們的名字、你們的故事，

甚至，你們的祖先，都得由別人來代為祭奠。

（作者為業餘樂手）



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