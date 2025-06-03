自由開講》我們守的 不只是投票

◎ 李智揚

《左傳‧昭公二十九年》記載，徐偃王三年不舉兵，以仁義治國，諸侯來朝。他相信，天下可以不靠武力統一。

但理想一旦擴大成勢，就會動搖秩序。徐國位於楚國北上爭霸的路線上，又自立為王，挑戰既有的權力結構。楚國大臣勸楚莊王出兵，理由簡單：若讓徐偃王繼續擴張，諸侯將效仿，連楚國內部也會開始動搖。楚莊王出兵，徐國滅亡，理想被現實碾碎。

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但故事沒有結束。那種「以人為本」的渴望，並沒有死去，而是轉化為一套制度──民主。

這套制度不神聖，也不完美。它不靠人品，也不依靠天命，而是建立在輪替與監督之上。它存在的目的，不是讓一切順利，而是確保錯誤能夠被發現、被改正。它來自歷史中無數次的失敗與反省，是被磨出來的結果。

民主一旦被證明能在這片土地上長出來，那邊的統治就必須靠壓制才能維持。圖為台灣人排隊投票。（資料照）

正因如此，對岸那個以控制為本的政權才會忌憚我們。不是因為我們強，而是因為我們活得太正常。台灣證明了：華人社會也可以靠制度治理，不靠神君與黨國。這不是政體差異，而是價值挑戰。

除了價值挑戰，還有地緣現實。台灣位於東亞與南海交界，是美中張力的前線。一旦台灣被納入，軍力可直出西太平洋，民主陣營將出現破口。對中國來說，台灣是地圖上不能存在的漏洞。

我們今天的困難，不是因為做錯了什麼，而是因為我們代表了他們最害怕被看見的答案。

更關鍵的是：只要台灣還存在，宣稱「中國人不適合民主」的說法就站不住腳。民主一旦被證明能在這片土地上長出來，那邊的統治就必須靠壓制才能維持。

中國數千年歷史裡，寄望明君、忍耐暴君是常態。制度綁在人身上，風險就是全體社會共同賭命。錯了不能修，只能等下一個明君。

這也是他們對台灣不斷施壓的原因。從軍機、軍艦繞台演訓、外交封鎖，到滲透媒體與操縱輿論，手段雖多，目的一致：讓台灣人厭倦政治、失望制度，最後選擇退出。

這也是他們對台灣不斷施壓的原因。從軍機、軍艦繞台演訓、外交封鎖等。圖為中國軍艦闖我西南海域對峙，示意圖。（「Taiwan adiz」提供）

但他們低估了我們。

台灣不是靠奇蹟維持的政體。我們有制度、有媒體、有選票、有監督權。我們不是沒有問題，而是有面對問題的能力。這就是民主：不是無瑕，而是可修。

我們有責任守住這套制度。這不只是政治參與的選擇，而是民主社會得以延續的底線。哪怕耳邊充滿雜音，哪怕有政黨仗著人數優勢，踐踏程序、扭曲法治，甚至試圖倒退民主，這套制度仍是我們不能放棄的根本。

民主不是奇蹟。它從來不是理所當然，更不是哪一方的恩賜，而是人民在無數挫敗與風險中，一點一滴建立出來的秩序。

如今的我們，有義務維持它的運行，並確保下一代仍能在自由中發聲。

（作者從事畜牧業）

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