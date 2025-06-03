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矢板明夫觀點》大罷免踩到痛處 習近平「國師」放狠話

現在大罷免運動在台灣各地正如火如荼地進行中。「反共」，這一口號已經漸漸成為台灣社會的共識。這是中共不能容忍的。
矢板明夫

矢板明夫

2025/06/03 19:00

◎ 矢板明夫

中國政府大外宣的主要推手，有習近平「國師」之稱的上海復旦大學教授張維為，近日在一場演講中談到台灣問題時說：

曾號稱「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為。（圖翻攝自微博）曾號稱「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為。（圖翻攝自微博）

「台灣沒有下次選舉（2028）了」；
「台灣選舉是很落後的制度」；
「台灣領導人比不上一個上海區委書記」；
「小紅書的流行，能讓中國治理台灣比治理香港還容易」；
「沒有人會為台獨賣命」；
「一國兩制不接受，就一國一制」

張維為的講話，乍聽之下好像是在吹牛、胡說八道。但仔細推敲，卻並非空穴來風。張維為經常出現在中國官媒上，把中國當局的立場講解給外國人聽。不難想像，他講的每一句話，都是經過精心準備的。特別是涉及到最敏感的台灣問題時，通常要事先上交演講稿，在得到批准之後才能說。

他講的「台灣的年輕人愛看小紅書」等內容，某種意義上代表中共官方的想法。（取自貼文）他講的「台灣的年輕人愛看小紅書」等內容，某種意義上代表中共官方的想法。（取自貼文）

他講的「2028台灣可能沒有選舉」、「台灣將來要一國一制」、「台灣的年輕人愛看小紅書」等內容，至少在某種意義上代表中共官方的想法。這個時候說出來，無疑有恐嚇台灣民眾的意思。

現在大罷免運動在台灣各地正如火如荼地進行中。「反共」，這一口號已經漸漸成為台灣社會的共識。這是中共不能容忍的。張維為這個時候跳出來放狠話，說明大罷免運動已經踩到了他們的痛處。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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