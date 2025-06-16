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自由開講》戰場不只在海峽彼岸 更在社群網站

2025/06/16 20:00

◎ 郭索

近日，多個美女頭像的帳號在Threads平台上同步貼出投降主義的言論：「講個實話，我寧願被中國統一，寧願失去所有自由言論，寧願失去任何民主價值，我也不願自己或身邊重要的人死在戰場，去換一個甚至不一定會贏的仗。」這類發文快速複製擴散，語氣一致、格式相同，極可能並非自然生成的群體意見，而是中共認知作戰的一環，是典型的協調式不實資訊行動，目的是在台灣社會中注入「放棄抵抗」的虛假共識。

網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）

這種訊息的邏輯設計非常狡詐，它將「不想死」與「接受極權統治」劃上等號，試圖以情感勒索的方式說服台灣民眾，放棄追求自由民主的生活方式。它迴避真正的選擇核心，不是「戰爭或和平」的二選一，而是「自由與奴役」的價值選擇。在中共對港滅聲、對疆種族滅絕的歷歷事實之下，還能坦然說出「寧願失去民主自由」的話語，其背後必有一股力圖掩蓋真相的強大操作力量。

此外，這些帳號的頭像與人設並非隨機，它們多半以「美女」形象出現，搭配輕語句式與感性訴求，這種包裝正是中共網軍的典型策略之一，早已在TikTok、小紅書等平台出現多年。其操作手法就是透過表面上的「親切人設」引導民眾放下戒心，進而接受其論述。當「看似正常的素人」在各大社群同步發聲，無論訊息真假，許多人都會因為「別人都這樣想」而降低自身判斷力，這正是中共操縱群體心理、製造虛假共識的手段。

這樣的發文並非單純言論自由的展現，而是利用言論自由來摧毀民主根基的資訊攻擊。它透過灌輸「抵抗無用」、「死亡無謂」的虛無主義，使民眾逐漸對守護台灣主權與制度失去信念。更危險的是，當這類話語逐漸成為「可以討論的選項」，整個社會的心理防線將不攻自破，最終讓人們在未見敵軍登陸前，先行放下抵抗意志。

資安人士警示，匿名網軍、新設粉專短期內密集轟炸錯假訊息，推銷「疑川論、棄台論、失敗論」，企圖影響民眾認知。示意圖。（歐新社檔案照）資安人士警示，匿名網軍、新設粉專短期內密集轟炸錯假訊息，推銷「疑川論、棄台論、失敗論」，企圖影響民眾認知。示意圖。（歐新社檔案照）

台灣社會必須正視這場看不見硝煙的戰爭。對抗認知戰不僅是政府與軍方的責任，更是全民的集體課題。我們應要求社群平台揭露帳號來源與操作模式，應鼓勵媒體查核並揭露不實資訊網絡，也應於教育與公共對話中強化媒體識讀與國家認同。否則，當中共的投降論述潛移默化地滲透人心，台灣將在無聲中失去最珍貴的民主價值與自由生活。

戰場不只在海峽彼岸，更在每一次轉發、每一次沉默之間。唯有意識到這場心理與資訊的攻防，我們才能在真正的戰爭來臨之前，守住自由的防線。

（作者從事自由業）


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