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名家分享~廖美》烏克蘭無人機飛行員

烏克蘭「本土製造」的無人機，從 2024 年開始，徹底改變雙方的作戰方式。有多達 150 家烏克蘭公司每月生產約 10 萬架無人機
名家分享

名家分享

2025/05/29 19:00

◎ 廖美

烏克蘭軍隊很多原為步兵者，現在都成了「飛行員」；他們當中許多人，甚至連商業客機都沒有坐過。

名家分享~廖美》烏克蘭無人機飛行員烏克蘭軍隊很多原為步兵者，現在都成了「飛行員」。（取自貼文）

烏軍建立的「德爾塔 （Delta）」戰場管理系統，整合來自偵察、無人機、衛星圖像和情報等資訊，對 Delta 提供訊息的分析能力，是成為厲害「飛行員」的關鍵。

在綿延 1900 英里的戰線，其中 700 英里沿線都發生激烈戰鬥。自川普一月就職以來，戰線幾乎沒有移動。讓烏克蘭繼續戰鬥的，不靠美國武器，而是無人機的創新。

一年多來，烏克蘭和俄羅斯軍隊都避免使用戒備森嚴的戰壕，因為從空中下望，它們太明顯了，一旦進入戰壕，百分之百會喪命。如今，也幾乎沒再使用裝甲車輛進行大規模攻擊，因為這些車輛在抵達前線之前，就會被摧毀。

烏克蘭「本土製造」的無人機，從 2024 年開始，徹底改變雙方的作戰方式。有多達 150 家烏克蘭公司每月生產約 10 萬架無人機，這些公司經常與前線士兵保持聯繫，幾乎每隔一周就會升級產品，以滿足他們的需求。

無人機成為「有史以來最可怕的武器」。過去幾年，醫護人員有時可及時撤離受傷士兵，挽救他們的生命，現在幾乎不可能。軍方反而要求醫護人員不要開車前往任何地方，畢竟他們的救護車沒有電子戰能力，無法躲避無人機襲擊。醫護人員在遠端教導士兵如何自我救治和互相救治，而士兵執行任務時都會隨身攜帶藥品，或透過無人機運送所需藥品和物資給士兵。

無人機並不會消除對其他類型武器的需求。假定烏克蘭能擁有更多遠程武器和飛機，就能摧毀遠離接觸線的俄羅斯指揮和控制中心，阻止敵方步兵接近。由於缺乏上述軍事武器，烏軍被迫尋找其他解決方案，無人機系統的創新是烏克蘭「不對稱戰爭」的本土回應。

幾乎沒有烏克蘭人認為目前對抗俄羅斯的戰爭將很快停戰，尤其當美國武器已經不成為平衡戰場的唯一因素。
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更多前線使用無人機的精彩深入報導看這裡：
「細看」烏克蘭戰場使用的無人機類型，進入下面連結：

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

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