晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》我們的社會怎麼了？

2025/06/01 17:00

◎ 妙有

她不是走丟，是被遺落——在這個人聲鼎沸卻無人停步的城市角落。

今天（0521）清晨六點多，因緊急狀況我出門去看病人。經過某個社區時，我看見了一位年輕的女孩——她大約十來歲，穿著透明蕾絲短裙，內衣與內褲清晰可見。

這樣的模樣，不該出現在這個年紀、這個清晨、這樣的地方。

這個女孩，我兩週前曾在附近見過她。那時我正趕著去案家，無法立刻停下來關心，但心裡始終惦記著她。

結束工作後，我特地開回原路，想看看她是否還在。繞了兩圈後，在一個機車棚看見她，穿著相同的衣服，卑微地抬頭、依然孤單無助。

女孩示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）女孩示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

怕驚嚇到她，我緩緩停車，走向前問她：

「上車，我帶妳去警察局好嗎？」

她搖頭說：「不要。」

我問她：「妳怎麼來的？」

她說：「爸爸載我來的。」

「那爸爸會來接妳嗎？」

她低下頭，輕聲說：「不會。」

接著，她說出幾句話：

「我被男生欺負了。」

「我沒吃飯。」

「我沒有媽媽了。」

我說：「好，我等等買東西給妳吃。但我們先去警察局。」

到了警察局，警方說他們認識她，是轄區內一位精神及智能障礙的個案。他們表示會聯絡她的家人，也就是她所說的「爸爸」。

可是我無法釋懷。我不斷在心裡問：

當她明確表達「爸爸載我來，卻不會來接我」，為什麼我們還是選擇把她交還給那個可能讓她受傷的人？

當她說「被男生欺負了」，我們有啟動任何保護機制嗎？還是因為她有精神障礙，就把她的話歸類為「不具參考價值」？

當她穿著不適當、長時間在公共空間遊蕩，為何沒有人發現她需要協助？

警方的第一通電話為什麼是打給她的家屬？難道不應立即聯絡社會局，或透過「關懷 e 起來」社會安全網通報系統，啟動跨單位支持？

我不是警察，也不是社工。今天我只是剛好經過的照護工作者。但我無法不問——我們的社會怎麼了？

警方的第一通電話為什麼是打給她的家屬？難道不應立即聯絡社會局，或透過「關懷 e 起來」社會安全網通報系統，啟動跨單位支持？警察示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）警方的第一通電話為什麼是打給她的家屬？難道不應立即聯絡社會局，或透過「關懷 e 起來」社會安全網通報系統，啟動跨單位支持？警察示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

這名女孩踩著拖鞋、穿著暴露，在車水馬龍的市區街頭徘徊了兩個多小時。她不是在喧鬧，也不是失控，而是靜靜地走著，似乎在等一個她自己都說不清的「接應」。

她的話語清楚直接：

「我沒有媽媽了。」

我被欺負了。」

「我沒吃飯。」

「爸爸不會來接我。」

如果這些話是由一位沒有障礙的孩子說出口，我們會啟動多少機制？有多少人會立刻行動？可是今天，當她說出口了，大家卻只說：「我們會聯絡她爸爸接她回家。」

我想為她留下這段文字，不只是為了記錄一次偶遇，更是為了提醒社會——不是她無法表達，而是我們沒有真正去「聽懂」。

她的頭髮沾著油垢，腿上還有乾涸的糞漬，顯然多日未曾清洗。但在這身髒污與疲憊之中，我看見她清澈的面龐，那是一張還未長開的臉，稚嫩、純真，眼神裡仍然藏著善良與信任。

她不是失序，而是早已被世界排除在「秩序」之外。

我們怎麼能不聽？怎麼能不信？怎麼能繼續把她交回給那個可能讓她受傷的「原點」？

我們的社會怎麼了？

如果我們連一個明明正在求救的孩子都無法接住，那我們建構再多的「社會安全網」又有什麼意義？

（作者為居家安寧護理師）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書