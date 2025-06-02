自由開講》台灣有事 南韓也會有事

◎ 張玲玲

南韓總統大選將在六月三日登場，目前在民調中大幅領先的最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明，曾於去年表示：「為什麼要招惹中國？對中國說謝謝，對台灣也說謝謝。」此番言論被外界批評為親中立場，並遭日媒質疑其對台灣問題認識不足。

巧合的是，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）日前在夏威夷出席美國陸軍協會（AUSA）主辦的「太平洋地面部隊論壇」（LANPAC Symposium）時指出，為應對來自中俄的威脅，美軍地面部隊有必要繼續駐紮南韓。他強調，駐韓美軍在克服地理距離對美軍印太作戰帶來的阻礙方面扮演關鍵角色，南韓不僅是美國在地理上最接近北京的盟友，甚至可視為位於日本與中國之間的「島嶼」或「固定航母」。

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駐韓美軍司令布朗森5月15日表示，為應對中俄威脅，美軍有必要繼續駐紮南韓。（法新社資料照）

布朗森此番發言，實與今年3月底《華盛頓郵報》報導相呼應。報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）所發布的新戰略備忘錄中，已明確將「阻止中國奪取台灣」列為美軍的首要任務之一。這意味著駐韓美軍的任務將可能延伸至協助防衛台灣、遏制中國擴張，而不再僅限於以防禦北韓為核心的戰備部署。

尹錫悅上任不久接受美國CNN訪問時亦曾指出，若中國對台動武，北韓很可能趁勢發動挑釁。因此，若台海爆發戰事，南韓是否被捲入，已非單純的假設情境，而是現實中需嚴肅以待的安全風險。

從區域安全的視角觀察，台海長期存在軍事衝突的潛在風險、南海頻繁發生的「灰色地帶」衝突，以及朝鮮半島的緊張對峙，已構成東亞三大不穩定因素。其中，前兩者直接涉及中國，後者則受中國間接影響。儘管中國一再否認「中國威脅論」，並聲稱「中國不輸出革命、不輸出飢餓與貧窮，也不去折騰別人」，但實際情況卻與之背道而馳。從新冠疫情全球蔓延、導致數千萬人死亡，到對周邊國家的軍事威嚇及對民主國家的滲透操作，中國日益被視為國際秩序的「麻煩製造者」。

歷史上，一九五○年韓戰爆發時，聯軍總司令麥克阿瑟就曾明言，台灣具有「不沉的航空母艦」之戰略地位，絕不能落入共產中國之手。台灣也因此被納入美國主導的「第一島鏈」，成為冷戰時期圍堵共產主義擴張的核心地帶。

台灣與南韓並不接壤，卻在地緣戰略上彼此呼應，扮演牽制中國的重要角色。駐韓美軍的任務也有可能延伸至協助防衛台灣、遏制中國擴張。圖為駐韓美軍。（歐新社資料照）

可見，雖然台灣與南韓並不接壤，卻在地緣戰略上彼此呼應，扮演牽制中國的重要角色。以軍事投射與飛彈部署的角度來看，台韓兩地相距約一千五百公里，正處於中程飛彈與戰機可支援的作戰範圍內。因此，「駐韓美軍可能支援保台」的說法，並非空穴來風。

當前中國解放軍持續擴軍備戰，對周邊國家形成軍事與心理上的雙重壓迫，已不再是單一國家的挑戰，而是整個東亞地區共同面對的戰略風險。因此，「台灣有事，南韓必定也會有事」——已不再只是一句警語，而是地緣現實下的戰略警示。

（作者為陸軍備役上校）

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