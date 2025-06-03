自由開講》美議員致函萬豪等3酒店 籲為「台灣」正名

◎ 茜茜

2018年萬豪國際集團在官網將台灣、香港、澳門與西藏列為「國家」，引發中國官方強烈反彈；中共迅速展開調查並以「觸犯一中原則」為由，強制萬豪關閉中文版網站與App，並要求高層接受「訓誡」。此舉掀起中國一波「反分裂國家」風潮，逼迫各大外企紛紛更改對台稱謂；外籍航空公司、服飾品牌、電子業者無一倖免，紛紛將台灣標示為「中國台灣」，形成寒蟬效應；多年後的今日，美國國會重提此案，再度喚醒國際社會對「台灣稱謂戰爭」的關注。

萬豪、希爾頓及凱悅酒店集團，因為中共施壓，將台灣標示為「中國台灣」。圖為紐約曼哈頓萬豪酒店懸掛的集團旗幟。（路透資料照）

美國國會施壓：要求三大酒店撤回「中國台灣」表述

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2025年5月21日美國國會「對中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾與參議員布萊克本，聯名致函希爾頓、萬豪與凱悅三家國際酒店集團，明確要求其改正「使用中國台灣」之表述；信中指出，這種做法違背美國官方立場，助長中共對台錯誤主張，並對「民主活水」台灣造成傷害。議員並強調，2024年美國國務院、商務部與農業部已共同發函要求企業「稱台灣為台灣」，而這一跨黨派立場至今未變；這不僅是國會行動，更是美國政府對抗中共話語滲透的明確姿態。

台灣的契機：外交正名與民主陣營的結盟

面對來自民主盟友的國會支持，台灣應把握機會，強化國際對我主權現狀的認知，外交部立即回應表達感謝，並指出中共長期對外企進行經濟脅迫，逼迫其配合政治主張，應受到譴責；此事件正是我國深化國際合作的最佳切入點，我國可透過駐外使館積極推動企業網站、航班、地圖資料等對台名稱修正，主動出擊、強化國際發聲，同時與G7、歐盟及印太夥伴國攜手建立「名稱正名聯盟」，抵制中共借經貿手段操弄話語權。

美國聯邦眾議院「對中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（見圖）與參議員布萊克本，5月21日聯名致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店集團，對業者官網和文宣品中使用「中國台灣」一詞指稱台灣，表示嚴重關切，敦促業者改用「台灣」。（美聯社檔案照）

反制滲透：以民主價值為槓桿建構企業道德防線

對抗中共對台主權矮化策略，不能只靠政府層級，我國應與學界、智庫與國際NGO合作，推動企業社會責任準則，倡議全球企業在政治表述上應以尊重事實與民主價值為基礎；可借鏡美國制裁中資企業的做法，建立「尊重台灣主權」的企業名單，鼓勵消費者選擇不屈從中共壓力的品牌；同時，台灣也可結合科技部與外交部，補助本地與友台企業製作國際地圖與資料庫，建立去中共化的資訊替代方案，打破其在資訊體系的壟斷。

民主共振：台灣的聲音是自由世界的前哨

美國國會的來信行動並非偶發事件，而是自由世界對抗威權滲透的新一波反擊；從萬豪事件起始，到如今美方重申「稱台灣為台灣」的立場，說明中共透過經濟脅迫推行政治圖謀的策略已逐漸破功，台灣應自信且堅定地與民主陣營共振，不僅要反擊錯誤稱謂，更要主動倡議國際正名；唯有堅持台灣是台灣、不是「中國台灣」，才能在這場認知與話語的國際戰場上，守住主權、爭得尊嚴。

（作者為研究生）

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