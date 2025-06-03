晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美議員致函萬豪等3酒店 籲為「台灣」正名

2025/06/03 09:30

◎ 茜茜

2018年萬豪國際集團在官網將台灣、香港、澳門與西藏列為「國家」，引發中國官方強烈反彈；中共迅速展開調查並以「觸犯一中原則」為由，強制萬豪關閉中文版網站與App，並要求高層接受「訓誡」。此舉掀起中國一波「反分裂國家」風潮，逼迫各大外企紛紛更改對台稱謂；外籍航空公司、服飾品牌、電子業者無一倖免，紛紛將台灣標示為「中國台灣」，形成寒蟬效應；多年後的今日，美國國會重提此案，再度喚醒國際社會對「台灣稱謂戰爭」的關注。

萬豪、希爾頓及凱悅酒店集團，因為中共施壓，將台灣標示為「中國台灣」。圖為紐約曼哈頓萬豪酒店懸掛的集團旗幟。（路透資料照）萬豪、希爾頓及凱悅酒店集團，因為中共施壓，將台灣標示為「中國台灣」。圖為紐約曼哈頓萬豪酒店懸掛的集團旗幟。（路透資料照）

美國國會施壓：要求三大酒店撤回「中國台灣」表述

2025年5月21日美國國會「對中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾與參議員布萊克本，聯名致函希爾頓、萬豪與凱悅三家國際酒店集團，明確要求其改正「使用中國台灣」之表述；信中指出，這種做法違背美國官方立場，助長中共對台錯誤主張，並對「民主活水」台灣造成傷害。議員並強調，2024年美國國務院、商務部與農業部已共同發函要求企業「稱台灣為台灣」，而這一跨黨派立場至今未變；這不僅是國會行動，更是美國政府對抗中共話語滲透的明確姿態。

台灣的契機：外交正名與民主陣營的結盟

面對來自民主盟友的國會支持，台灣應把握機會，強化國際對我主權現狀的認知，外交部立即回應表達感謝，並指出中共長期對外企進行經濟脅迫，逼迫其配合政治主張，應受到譴責；此事件正是我國深化國際合作的最佳切入點，我國可透過駐外使館積極推動企業網站、航班、地圖資料等對台名稱修正，主動出擊、強化國際發聲，同時與G7、歐盟及印太夥伴國攜手建立「名稱正名聯盟」，抵制中共借經貿手段操弄話語權。

美國聯邦眾議院「對中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（見圖）與參議員布萊克本，5月21日聯名致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店集團，對業者官網和文宣品中使用「中國台灣」一詞指稱台灣，表示嚴重關切，敦促業者改用「台灣」。（美聯社檔案照）美國聯邦眾議院「對中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（見圖）與參議員布萊克本，5月21日聯名致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店集團，對業者官網和文宣品中使用「中國台灣」一詞指稱台灣，表示嚴重關切，敦促業者改用「台灣」。（美聯社檔案照）

反制滲透：以民主價值為槓桿建構企業道德防線

對抗中共對台主權矮化策略，不能只靠政府層級，我國應與學界、智庫與國際NGO合作，推動企業社會責任準則，倡議全球企業在政治表述上應以尊重事實與民主價值為基礎；可借鏡美國制裁中資企業的做法，建立「尊重台灣主權」的企業名單，鼓勵消費者選擇不屈從中共壓力的品牌；同時，台灣也可結合科技部與外交部，補助本地與友台企業製作國際地圖與資料庫，建立去中共化的資訊替代方案，打破其在資訊體系的壟斷。

民主共振：台灣的聲音是自由世界的前哨

美國國會的來信行動並非偶發事件，而是自由世界對抗威權滲透的新一波反擊；從萬豪事件起始，到如今美方重申「稱台灣為台灣」的立場，說明中共透過經濟脅迫推行政治圖謀的策略已逐漸破功，台灣應自信且堅定地與民主陣營共振，不僅要反擊錯誤稱謂，更要主動倡議國際正名；唯有堅持台灣是台灣、不是「中國台灣」，才能在這場認知與話語的國際戰場上，守住主權、爭得尊嚴。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書