晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中醫藥司不可廢 應強化職能回應時代所需

2025/05/30 11:30

◎ 李明郎

近日有團體質疑衛福部中醫藥司的存在價值，甚至主張將其裁撤或併入其他單位。對此，我們必須鄭重聲明：中醫藥司不是可有可無的編制安排，而是維繫中醫藥體系運作的關鍵中樞。

中醫藥自成體系，涵蓋臨床醫療、藥材品質、學術研究及產業發展，其專業深度與制度複雜性絲毫不遜於西醫。若缺乏具政策統籌與專責能力的中央主管單位，勢必導致政策失焦、標準混亂、資源錯置，最終傷害的，將是全體國民的健康安全與國家產業競爭力。

中醫藥自成體系，涵蓋臨床醫療、藥材品質、學術研究及產業發展，其專業深度與制度複雜性絲毫不遜於西醫。圖為中藥材示意圖。（資料照）中醫藥自成體系，涵蓋臨床醫療、藥材品質、學術研究及產業發展，其專業深度與制度複雜性絲毫不遜於西醫。圖為中藥材示意圖。（資料照）

在全球產業競逐下，中醫藥正展現巨大潛力。韓國設有「韓醫藥政策局」專責推動政策發展，中國更早已將中醫藥納入國家戰略積極向國際擴展。台灣擁有深厚文化底蘊與技術基礎，正是推動中醫藥現代化、國際化的關鍵時機。若此時削弱中醫藥司，不啻是親手掐滅我國中醫藥邁向未來的可能性。

從民眾需求來看，中醫在台灣的就診人次與使用率穩定成長，在高齡化社會中更具預防醫學與慢性病調理的重要角色。中醫藥司長年投入診所規範、中藥品質控管、醫學教育體系建構等制度設計，實為保障醫療品質與用藥安全不可或缺的支柱。撤除中醫藥司，有誰來承擔這些攸關全民健康的責任？

中醫藥司長年投入診所規範、中藥品質控管、醫學教育體系建構等制度設計，是保障醫療品質與用藥安全不可或缺的支柱。圖為中藥調劑示意圖。（資料照）中醫藥司長年投入診所規範、中藥品質控管、醫學教育體系建構等制度設計，是保障醫療品質與用藥安全不可或缺的支柱。圖為中藥調劑示意圖。（資料照）

此外，目前中藥材標準不足、複方審查缺位、人才銜接失衡等問題，皆需仰賴具政策延續性、掌握制度全貌的主管機關來解決，並非可由零散單位或短期專案應付了事。事實上，自原中醫藥委員會降格為中醫藥司以來，其行政彈性與政策推動力已明顯受限，實際運作困境不容忽視。

因此，我們主張的不是撤除中醫藥司，而是全面強化其組織功能與政策能量。政府應正視其人力資源與跨部會協調權限的不足，明確賦予推動現代中醫藥政策的資源、目標與執行力，讓中醫藥真正成為提升國民健康與產業競爭力的雙引擎。

中醫藥正處於制度轉型的十字路口。此刻我們懇切呼籲社會各界，以理性與前瞻的眼光，支持中醫藥司的獨立存在與深化發展。廢除容易，重建困難；尊重重要，制度更關鍵。中醫藥不只需要被看見，更需要被體制真正支持。

（作者為蘭陽養生藥膳研究學會院長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書