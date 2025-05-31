自由開講》川普劍指哈佛的啟示 學術自由不能凌駕國家忠誠

◎ 陳啟濃

川普對中共侵蝕美國國力的抵制，揮劍對頂級的大學哈佛，要刪除多項經費的補助。大量外籍生不再給予獎學金，宣示對各國的一視同仁。可能後續將如關稅的實施，個別國家的留學生要提出對美國國家安全的保證，才會再度得到獎學金的支持。

川普政府為抵制中共侵蝕美國國力，除撤銷哈佛大學招收國際學生資格，更將取消目前聯邦政府與哈佛大學之間的所有合約，估計總價值約1億美元。（美聯社檔案照）

多年來美國頂尖大學受到中共的滲透，大學教授基於私利出賣學術自由與高端科技，美國政府等同是「養老鼠咬破布袋」，這次川普揮劍指向大學，特別像哈佛這種對美國國力有實質影響的頂尖大學。川普政府的背後最大動機是要剷除中共在美國大學的滲透與佈局，大學自己對國家的背叛，甚至出賣對國家的忠誠，這是多年來美國的國家危機。

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台灣面對中共的威脅更甚於美國，政府與人民應該要有一致性的認識，並且避免大學端受到中共的侵蝕，要有一些因應的做法：

1.對於一些經常上中共官媒的教授，行銷統戰理念，詆毁國家主權，喪失國家忠誠，教育部應該對其擔任教授的適任性提出檢討。

2.對於大學與中國特定統戰專屬大學進行交流者，應該要給予制止，並實施刪減經費的處罰。

3.針對大學教授前往中國，指導並提供中國大學各校醫學技術，助長中共進行迫害人權的具體事實者，應該要給予停聘或罰薪的處分。

（作者為政治評論員）

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