晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》刑罰不痛、自控失衡，酒駕何以成為全民公敵卻無人能敵？

2025/06/01 20:00

◎ 范振家

酒後駕駛所造成的社會悲劇一再上演，即使法規日益嚴苛，執法強度也有所提升，卻仍無法有效遏止此類行為的再犯與頻發。從高雄在母親節前後連續發生的兩起酒駕致命事故可見，一為19歲少年無辜喪命，一為年長婦人慘遭撞擊拖行，這不僅是個別事件的悲劇，更是整體制度在遏止高風險行為上失靈的具體表徵。若從犯罪成本與行為人自控力兩大面向進行分析，仍可見目前制度設計與社會結構尚存諸多策進空間。

高雄洪姓男子酒後駕駛保時捷撞死女騎士。（民眾提供）高雄洪姓男子酒後駕駛保時捷撞死女騎士。（民眾提供）

一、犯罪成本不足，無法有效嚇阻潛在行為人

酒駕之所以屢禁不絕，首先在於其「犯罪成本」尚不足以構成足夠的嚇阻力。儘管台灣《道路交通管理處罰條例》與《刑法》針對酒駕行為已有明確罰則，如酒測值超標者可處拘役、罰金甚至有期徒刑，但實務上量刑仍普遍偏輕，尤其在無造成死傷的情況下，僅以罰鍰處分者居多，或是緩刑、易科罰金比例偏高，導致「僥倖心態」難以剷除。

此外，現行法律未對高價車主、經濟能力較強者設計差別化罰則，例如保時捷駕駛人即便受罰，其金額相對其財力而言影響有限，無從產生足夠威嚇。酒駕肇事屬於極高社會成本行為，應考慮引入「比例性處罰原則」或「社會回饋責任機制」，例如強制肇事者參與受害者家庭的修復會談，或投入一定時數之公共服務與交通宣導，使其切身體會行為代價。

二、行為人自控力不足，反映社會對「酒後理性」缺乏教育

除了法律的外在制約，酒駕行為人往往在當下缺乏自我約束與風險評估能力，亦即「自控力」的失衡。酒精對人類神經系統具抑制效果，降低判斷與衝動控制能力，這使得即便事前已有拒絕酒駕的觀念，仍可能在酒後瞬間失去理智選擇開車。這種「明知故犯」的現象，突顯社會整體對「飲酒後行為管理」的教育尚不夠深入。

台灣目前酒駕防制宣導多集中於青少年與一般用路人，但對於中高齡群體（如新聞中的59歲肇事者）之飲酒文化與社交壓力因素，缺乏深入探討與干預。部分民眾仍存在「我沒醉」、「很近一下就到」、「應酬無法拒絕」等認知誤差，反映出應強化心理層面的預防機制，例如建立更完善的「指定駕駛制度」、「代駕補助鼓勵措施」，或鼓勵企業主導的職場飲酒行為規範。

三、制度與技術設計上仍有補強空間

從制度角度而言，目前酒駕防制策略仍偏重「事後處罰」，而對「事前預防」與「科技管控」的應用力道不足。例如部分國家已採用「酒精鎖」制度（alcohol interlock），要求酒駕累犯或高風險族群在車輛裝設裝置，未通過呼氣測試即無法發動車輛。台灣亦可考慮針對累犯或刑度較重者，強制其車輛安裝此類設備，並與保險公司合作提高其車險費率，形成財務壓力與制度連動。

部分國家已採用「酒精鎖」制度，駕駛在車輛發動前需先吹氣，確認無檢出後才能發動車輛。示意圖。（資料照）部分國家已採用「酒精鎖」制度，駕駛在車輛發動前需先吹氣，確認無檢出後才能發動車輛。示意圖。（資料照）

此外，地方政府與民間企業亦可合作推動「智慧防酒駕系統」，例如透過APP紀錄駕駛者飲酒頻率、結合代駕平台、提供即時風險提醒等方式，強化酒後決策的外部干預條件。另一方面，執法資源仍需適當分配，強化夜間與節日的路檢密度，並與社區合作設置「熱點監控」，運用大數據預測高風險時段與區域，以達成警力有效部署。

四、文化轉型與公共價值再造是長期關鍵

最終，酒駕防制不僅是法律與技術層面的問題，更是公共文化與社會價值的問題。台灣的酒駕容忍度雖已逐步下降，但整體社會對「飲酒無罪、開車才錯」的觀念仍未徹底普及。許多場合對於飲酒仍抱持鼓勵、默許甚至勉強的態度，使人陷入不得不飲的社交困境，最終促成風險行為的發生。因此，社會必須重建對「節制」、「責任」與「公共安全」的高度共識，從教育、媒體、宗教與地方社群等層面，持續塑造不容酒駕的道德氛圍與公民自律。

酒駕並非單純的交通違規，而是對生命權的公然挑戰。圖為警方執行酒測路檢勤務。（資料照）酒駕並非單純的交通違規，而是對生命權的公然挑戰。圖為警方執行酒測路檢勤務。（資料照）

酒駕並非單純的交通違規，而是對生命權的公然挑戰。從犯罪成本的偏低、自控力的不足，到制度與文化面臨的多重缺口，我們可以看出當前防制策略仍有諸多可進化之處。唯有將「法律威懾」、「心理預防」與「社會價值重塑」三者並進，才能真正遏止酒駕悲劇不斷重演，還給社會一條安全、理性的回家之路。

（作者為管理學博士）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書