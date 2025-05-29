自由開講》藥師五度抗爭 捍衛中藥用藥安全

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

衛福部無視《藥事法》第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿，藥師公會全國聯合會今（27日）上午再度號召藥師快閃集結於衛福部前，進行第五度抗爭行動，現場高舉標語、集體怒吼：「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台！」

藥師怒吼：「邱泰源只會鸚鵡學舌，必須下台！」

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今日藥師們特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

藥師公會全國聯合會今（27日）再度號召藥師於衛福部前抗爭，黃金舜理事長並特地請出「同胞鸚鵡」陪同，集體怒吼：「邱泰源只會鸚鵡學舌，必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）

藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背《藥事法》制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。黃金舜理事長怒斥：「這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題！邱泰源部長圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷。」

藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應，連基本的公開對話都被拒於門外，充分顯示衛福部對專業訴求的漠視與對民主程序的藐視。

● 藥師五度抗爭行動時間軸：

04月22日 至衛福部前首度快閃抗爭，衛福部勿踐踏法治

05月04日 凱達格蘭大道集會抗議，凝聚藥界怒火與社會關注

05月12日 至台北地檢署按鈴告發邱泰源部長與蘇奕彰司長圖利罪

05月21日 至衛福部前快閃抗議，送龍袍諷刺邱部長擅改法令、踐踏法治

今日（27日） 第五度快閃抗爭，祭出「鸚鵡怒吼」，諷刺官話重複、逃避監督

藥師們聚集在衛福部前，高舉標語、集體怒吼：「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會全聯會嚴正表示：「這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰。」如果衛福部仍一意孤行、護短卸責，藥界將全面升高抗爭行動，誓言捍衛法治、捍衛專業、捍衛國人用藥安全到底！

我們要讓全台灣都聽見，再多鸚鵡也掩蓋不了真相，再多閃躲也阻擋不了怒火，邱泰源必須下台！

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