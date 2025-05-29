晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藥師五度抗爭 捍衛中藥用藥安全

2025/05/29 15:00

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

衛福部無視《藥事法》第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿，藥師公會全國聯合會今（27日）上午再度號召藥師快閃集結於衛福部前，進行第五度抗爭行動，現場高舉標語、集體怒吼：「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台！」

藥師怒吼：「邱泰源只會鸚鵡學舌，必須下台！」

今日藥師們特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

藥師公會全國聯合會今（27日）再度號召藥師於衛福部前抗爭，黃金舜理事長並特地請出「同胞鸚鵡」陪同，集體怒吼：「邱泰源只會鸚鵡學舌，必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）藥師公會全國聯合會今（27日）再度號召藥師於衛福部前抗爭，黃金舜理事長並特地請出「同胞鸚鵡」陪同，集體怒吼：「邱泰源只會鸚鵡學舌，必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）

藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背《藥事法》制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。黃金舜理事長怒斥：「這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題！邱泰源部長圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷。」

藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應，連基本的公開對話都被拒於門外，充分顯示衛福部對專業訴求的漠視與對民主程序的藐視。

● 藥師五度抗爭行動時間軸：

04月22日 至衛福部前首度快閃抗爭，衛福部勿踐踏法治

05月04日 凱達格蘭大道集會抗議，凝聚藥界怒火與社會關注

05月12日 至台北地檢署按鈴告發邱泰源部長與蘇奕彰司長圖利罪

05月21日 至衛福部前快閃抗議，送龍袍諷刺邱部長擅改法令、踐踏法治

今日（27日） 第五度快閃抗爭，祭出「鸚鵡怒吼」，諷刺官話重複、逃避監督

藥師們聚集在衛福部前，高舉標語、集體怒吼：「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）藥師們聚集在衛福部前，高舉標語、集體怒吼：「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台！」（藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會全聯會嚴正表示：「這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰。」如果衛福部仍一意孤行、護短卸責，藥界將全面升高抗爭行動，誓言捍衛法治、捍衛專業、捍衛國人用藥安全到底！

我們要讓全台灣都聽見，再多鸚鵡也掩蓋不了真相，再多閃躲也阻擋不了怒火，邱泰源必須下台！

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書