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自由開講》國民黨依附金主誰買單？從傅崐萁的再崛起談起

2025/06/01 09:30

◎ 方滿月

2024年12月底，傅崐萁再度當選國民黨立法院黨團總召，而且還是「無人挑戰」。這位曾涉入土地爭議與中國資金案的政治人物，幾年來爭議不斷，卻仍能在黨內權力高位坐穩，這不只是一場選舉現象，更是國民黨多年來資源依附文化的總體縮影

從理想大地土地爭議開始，傅崐萁就與中國國營企業「北京控股」的關係受到質疑。當時他與家人被控施壓地主以低價賣地，引發媒體關注與司法程序。雖案件未定罪，但社會觀感已深受衝擊。多年來的政治表現，也讓他逐漸轉型為一位手握資源的「黨內金主」。

黨產遭清算後，國民黨經費緊縮，募款困難。此時能拿出資源、安排地方勢力、與外部金脈接軌的人，自然被視為「能辦事」的重要幹部。傅崐萁，正是這樣一位「能量場」人物。沒有資源的只能靠邊站，有錢有門路的，就能說話算數。

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

心理學上有個概念叫「全能母體」，意指人們在困境中會不自覺地尋找強大的庇護對象，寄託安全感。對國民黨而言，失去黨產與制度保障之後，金主的角色某種程度就成了這個庇護來源——而傅崐萁則成了能夠「連接這條線」的人。

更令人不安的是，黨內居然無人挑戰。這不是因為全體佩服他的政策遠見，而是因為「不敢動金主」、「不能動金主」、「得靠金主生存」。當政黨民主機制崩潰到這種程度時，誰還能談理想？誰還敢談改革？

這場「無聲的續任」透露出三個危機

一是國民黨組織文化早已由理念導向轉為依附導向，只問資源，不問方向

二是黨內菁英集體噤聲，象徵民主內部制衡功能消失

三是當中國資金可能滲入地方與中央政治版圖時，政黨內部「資源共犯結構」已成常態

我們不能只把問題推給傅崐萁。他不是唯一的問題，而是整個系統長期縱容、默許、依賴的結果。他的崛起，其實就是國民黨多年來政治文化的「具象化」。

當政治靠錢堆出來，黨內沒人敢講真話，連監督功能都淪為裝飾，那這個黨的未來，不只離民意更遠，也會成為中國資金與勢力滲透最薄弱的防線

選民可以遺忘，但民主制度不能沉睡。我們不該只在選舉那一天醒來，而應該在每一場「不正常的正常」中看見危險訊號。

（作者為郵局員工）

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