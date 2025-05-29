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名家分享~賀天行》【當維基都跪了，我們還能寫嗎？】—知識不再是人的養分，而是機器的養分

面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。這不是共享，而是妥協。是無奈，是戰敗者的生存智慧。
名家分享

名家分享

2025/05/29 13:00

◎ Sky Ho （賀天行）

大哥們，別爬了

這不是哪個站長的開玩笑，而是維基百科的正式投降。

面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取

這不是共享，而是妥協。是無奈，是戰敗者的生存智慧

面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。（取自貼文）面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。（取自貼文）

維基曾是自由知識的堡壘，現在是大型語言模型的糧倉

從去年起，網站流量暴增50%。

原以為是世界學習熱情回升，結果是一群機器在吃書。

AI爬蟲瘋狂掃蕩每一頁內容，只為餵飽背後的大模型。

爬得快、吞得狠，毫無節制，也毫無敬意。

維基為了降低壓力，架設了全球快取中心，讓熱門詞條就近回應。

但AI根本不甩這些設計，無差別索取，讓大量資料被迫走回美國主機，產生高價頻寬費。

結果他們發現，美國數據中心的高成本流量，有65%都是AI爬蟲造成的。

維基是免費的，但伺服器每年得燒掉300萬美元

這不是開源精神的勝利，而是運營現實下的割喉戰。

最終他們選擇了不戰而降，把資料結構化，方便AI公司直接使用。

不是因為他們想分享，而是他們別無選擇。

這是一場為了保護核心而交出的祭品。

說白一點，是「自己動刀，免得他人來剝皮」。


▋在前幾篇文章【AI是怎麼殺死搜索引擎的（SEO）?】，

我已經說過嚴重性，

AI爬蟲不只是搬運資料，它正在摧毀SEO的基礎秩序

robots協議根本擋不住，它們換個名字再來。

今天封OpenAI，明天就叫自己OpenFuture繼續抓。

你抵抗，它變形。你設限，它繞路。

甚至有些網站開始餵假資料，專門污染AI模型。

有的公司發展出新技術，只要偵測到惡意爬蟲，就放它進來。

但不是給它真正的內容，而是一頁頁由AI自動生成的錯誤資料。

表面看似真實，實則處處埋伏假象。

▍有一種工具叫「豬籠草」，直接讓AI掉進死胡同

裡面全是靜態網頁，沒有任何出口連結。

爬蟲被困其中，只能不斷咀嚼重複的亂語資料。

而這些資料，還是馬可夫語言模型亂生成的句子，根本沒有知識價值。

這些操作的目的很簡單——

污染AI的訓練庫，讓它吃壞肚子。

未來當你搜尋某個知識，回應你的，不是人類的聲音，而是模型用機率拼出的一段「你想聽的話」。（彭博檔案照）未來當你搜尋某個知識，回應你的，不是人類的聲音，而是模型用機率拼出的一段「你想聽的話」。（彭博檔案照）

人類還在求真，機器已經開始吃假

這不是一場公平的對話，而是結構性的收割

你花時間寫的內容，可能還沒被人看到，就先被模型吃進去。

更可怕的是，它不會謝你。

也不會記得你。

未來當你搜尋某個知識，回應你的，不是人類的聲音。

而是模型用機率拼出的一段「你想聽的話」。

這一切聽起來像未來，其實正發生在現在。

這場AI重建的網路，不一定是我們樂見的世界

它不是圖書館，而是幻覺製造廠。

它不是知識的延續，而是語言的複製工場。

而在這場文明拆解的進程中，我們正在被格式化、被分詞、被機器重譯

你曾努力留下的痕跡，很可能都只是一行訓練資料裡的權重數值。

我不知道你是否準備好了。

但這一切，已經沒有「是否同意」。

（作者是數辰 AI 創藝科技｜Chief Brand Officer品牌長）

本文經授權轉載自 Sky Ho臉書

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