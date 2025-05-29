名家分享~賀天行》【當維基都跪了，我們還能寫嗎？】—知識不再是人的養分，而是機器的養分

面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。這不是共享，而是妥協。是無奈，是戰敗者的生存智慧。

◎ Sky Ho （賀天行）



▋大哥們，別爬了



這不是哪個站長的開玩笑，而是維基百科的正式投降。



面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。



這不是共享，而是妥協。是無奈，是戰敗者的生存智慧。



面對鋪天蓋地的AI爬蟲，維基選擇主動整理資料，直接請AI公司自取。（取自貼文）



▋維基曾是自由知識的堡壘，現在是大型語言模型的糧倉



從去年起，網站流量暴增50%。



原以為是世界學習熱情回升，結果是一群機器在吃書。



AI爬蟲瘋狂掃蕩每一頁內容，只為餵飽背後的大模型。



爬得快、吞得狠，毫無節制，也毫無敬意。



維基為了降低壓力，架設了全球快取中心，讓熱門詞條就近回應。



但AI根本不甩這些設計，無差別索取，讓大量資料被迫走回美國主機，產生高價頻寬費。



結果他們發現，美國數據中心的高成本流量，有65%都是AI爬蟲造成的。



▍維基是免費的，但伺服器每年得燒掉300萬美元



這不是開源精神的勝利，而是運營現實下的割喉戰。



最終他們選擇了不戰而降，把資料結構化，方便AI公司直接使用。



不是因為他們想分享，而是他們別無選擇。



這是一場為了保護核心而交出的祭品。



說白一點，是「自己動刀，免得他人來剝皮」。





▋在前幾篇文章【AI是怎麼殺死搜索引擎的（SEO）?】，



我已經說過嚴重性，



AI爬蟲不只是搬運資料，它正在摧毀SEO的基礎秩序。



robots協議根本擋不住，它們換個名字再來。



今天封OpenAI，明天就叫自己OpenFuture繼續抓。



你抵抗，它變形。你設限，它繞路。



甚至有些網站開始餵假資料，專門污染AI模型。



有的公司發展出新技術，只要偵測到惡意爬蟲，就放它進來。



但不是給它真正的內容，而是一頁頁由AI自動生成的錯誤資料。



表面看似真實，實則處處埋伏假象。



▍有一種工具叫「豬籠草」，直接讓AI掉進死胡同



裡面全是靜態網頁，沒有任何出口連結。



爬蟲被困其中，只能不斷咀嚼重複的亂語資料。



而這些資料，還是馬可夫語言模型亂生成的句子，根本沒有知識價值。



這些操作的目的很簡單——

污染AI的訓練庫，讓它吃壞肚子。

未來當你搜尋某個知識，回應你的，不是人類的聲音，而是模型用機率拼出的一段「你想聽的話」。（彭博檔案照）



▋人類還在求真，機器已經開始吃假



這不是一場公平的對話，而是結構性的收割。



你花時間寫的內容，可能還沒被人看到，就先被模型吃進去。



更可怕的是，它不會謝你。



也不會記得你。



未來當你搜尋某個知識，回應你的，不是人類的聲音。



而是模型用機率拼出的一段「你想聽的話」。



這一切聽起來像未來，其實正發生在現在。



▍這場AI重建的網路，不一定是我們樂見的世界



它不是圖書館，而是幻覺製造廠。



它不是知識的延續，而是語言的複製工場。



而在這場文明拆解的進程中，我們正在被格式化、被分詞、被機器重譯。



你曾努力留下的痕跡，很可能都只是一行訓練資料裡的權重數值。



我不知道你是否準備好了。



但這一切，已經沒有「是否同意」。

（作者是數辰 AI 創藝科技｜Chief Brand Officer品牌長）

本文經授權轉載自 Sky Ho臉書

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