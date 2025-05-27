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許美華頻道》南投選委會公然違法

這裡提醒大家，南投選委會之前以查無冒名為由，沒有對南投馬文君與游顥選區，發出任何一張查詢單，就直接發文通知罷團補件份數。
許美華頻道

許美華頻道

2025/05/27 19:00

◎ 許美華

好了，南投選委會回應了，結果是公然承認自己違法！（有夠離譜⋯

連署書姓名書寫錯誤與戶政系統登錄不同、錯字或不明都依規刪除。

接受媒體聯訪的南投選委會副總幹事黃志聰，一定不知道他的發言已經自己承認犯罪，沒收了人民的罷免權。

南投縣罷免立委馬文君二階連署引發爭議，罷團指約有千份連署書姓名「草簽」遭南投選委會剔除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）南投縣罷免立委馬文君二階連署引發爭議，罷團指約有千份連署書姓名「草簽」遭南投選委會剔除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

以沈伯洋撲馬沈伯洋

簽名潦草，從來不是連署無效的理由！
而且，戶政簽名資料根本不能拿出來來比對！

戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據。這是違法使用個資！」

花蓮地檢針對同樣手法起訴時就指出，戶政留存簽名只能使用於「法定目的」內，要查連署書是否有問題，只能發查詢單

南投選委會已經違法了。

這裡提醒大家，南投選委會之前以查無冒名為由，沒有對南投馬文君與游顥選區，發出任何一張查詢單，就直接發文通知罷團補件份數

審查二階高達數萬份的連署書，最後卻沒有發出任何查詢單，是很罕見的情況；尤其是南投選委如果發現大量簽名潦草、不符，正確做法不是該寄查詢單問本人嗎？

結果，南投選委會自行用簽名潦草、不符這個理由，剔除千份連署書，卻不寄出查詢單跟本人查核，根本自我矛盾、自打臉。（就先不要說，草簽根本沒有問題，簽名不能拿去跟戶政資料比對）

針對南投縣選委會處理罷免立委馬文君案爭議，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查。（資料照）針對南投縣選委會處理罷免立委馬文君案爭議，中選會將依「選務一體」規定，依法予以行政調查。（資料照）

現在來看，南投選委會不寄查詢單這個舉措，很明顯是為了壓縮罷團繼續簽連署書的時間

南投縣政府到底是誰，下令違法使用戶政資料，比對連署書簽名？

又到底是誰指示，不發出任何查詢單，直接用字跡潦草、不符戶政原留簽名為由，剔除千份連署書？

南投人，縣府濫用行政權，違法沒收人民罷免權，你們願意忍受嗎？

最後一個禮拜

南投人，拜託你們，拿起筆、簽下去！

自己的家鄉自己救！

#大八免慧成功

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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