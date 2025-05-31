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自由開講》我國職場霸凌立法的驚艷與再商榷

2025/05/31 19:00

◎ 林滄崧

今年五一勞動節當日，勞動部與考試院同日公布將職場霸凌防治納入「職安法」及「公務人員保障法」（下稱該兩法）等修正草案，並將移請立法院審議。筆者細讀這兩部有關勞動人權的修正草案後，發現這次將職場霸凌防治入法的設計，其中有驚豔之處，同時也有值得商榷之處，在立法審議前，謹提供以下建議：

一、此次修法令人驚豔之處，在於勞動部所職掌的職安法修正草案第22條之1的立法說明中，將職場霸凌者的地位屬性明確納入「下對上」身分，也就是說未來當下屬對主管的言行具備霸凌構成要件時，亦可成立職場霸凌，此舉突破固舊只圍繞在「上對下」與「同事之間」的處理模式，此一立法不僅符合職場現況，更是符合國際現行趨勢，應予肯定

例如美國職場霸凌研究所（下稱WBI）於2024在全美所進行的職場霸凌民意調查顯示：全美職場霸凌者身分屬性為下對上者即佔10%，據此推估全美職場上約有520萬名主管（尤其是中、低階）曾（正）遭受資深下屬的霸凌。因此，未來「公務人員保障法」，及現行教育部所主管的校園霸凌防制準則（學生及其家長對教師的霸凌型態），應同時立法修正，方能符合勞動人權具職場全領域一致性的平等原則。

勞動部在職安法修正草案第22條之1的立法說明中，將職場霸凌者的地位屬性明確納入「下對上」身分，不僅符合職場現況，更是符合國際現行趨勢。（資料照）勞動部在職安法修正草案第22條之1的立法說明中，將職場霸凌者的地位屬性明確納入「下對上」身分，不僅符合職場現況，更是符合國際現行趨勢。（資料照）

二、針對此次修法有以下建議

（一）在勞動人權議題上，職場遭受不法侵害型態主要有性騷擾、霸凌、歧視等3類，我國目前針對職場性騷擾防治即有性別平等工作法，做為全領域職場具一致性的處理圭臬，但在職場霸凌防治的法制上，卻是從勞工與公務人員身份上，去分別適用不同法令，且在處理型態上亦有所差異，此一差別化的作法值得再深思

（二）此次該兩法的修法內容，都只將職場霸凌的構成要件明列條文之中，並未明訂認定要件，此舉將使日後的調查勢必又產生各說各話，或被迫重啟調查的下場。因此建議在該兩法的條文內，比照性別平等工作法第12條第1項明列職場性騷擾之構成要件外，於同條第4項亦明訂認定標準的立法設計。

（三）建議刪除該兩法中，「但情節重大者，不以持續發生為必要」，亦可認定為職場霸凌的規定，因為無論是國際學理或我國法院判決實務上，霸凌一定蘊含有「持續發生」刻意傷害行為為必要條件，失去這個要件，就不會是霸凌；再者，何謂情節重大？其程度該到那個條件便足以去相等於持續的程度？若在沒有明確規定下，此一立法內容，無異又給日後調查時，暗藏諸多紛爭。

職場霸凌與組織結構與文化因素有關，對個人和組織產生重大影響，需正視及阻止；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）職場霸凌與組織結構與文化因素有關，對個人和組織產生重大影響，需正視及阻止；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

（四）此次該兩法的修法，像是在以法律處理職場霸凌「這件事」，而不是在處理職場霸凌「這個現象」。依據上述美國WBI在去年的調查顯示：職場霸凌的成因前兩名分別是組織結構與文化因素佔38%，霸凌者個人性格佔32%，可見職場霸凌事件的發生，首應歸咎於組織結構與文化，再次才是霸凌者本身性格與行為問題。但這次修法的內容似乎著重霸凌者的處罰，忽略對組織結構與文化的課責。別忘了，組織內的「路西法效應」，常常會讓天使在短時間內變成魔鬼。

（作者為教育部定助理教授）

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