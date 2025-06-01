自由開講》開放機車不強迫兩段式左轉

◎ 李柏緯

台灣的交通有許多地方需要改善，對我們機車通勤族來說，被很多不合理的交通政策限制。其中我最沒辦法接受的是「兩段式左轉」。台南市從 2023 年 10月開始試辦取消機車兩段式左轉，到現在看到良好成效，還擴大試辦。

兩段式左轉原本是考量到安全，但在實際運用上，我們只會看到：兩段式左轉的標誌很難看到，不知道要騎在左邊還右邊；當看到標誌時，又要考慮能不能切過去；真的要待轉時，還要擔心後方的騎士會不會從右側超車。這些都是非常容易增加車禍的原因。

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台南市區去年取消禁行機車、強制待轉後，事故死亡大減14.2%。（資料照）

在台南取消兩段式左轉後，根據三立新聞網的報導，去年取消禁行機車、強制待轉後，事故死亡大減 14.2%。所以我認為，其他縣市可以開始開放不強迫兩段式左轉，從幾個區域開始試辦，成效不錯再擴大開放。

我覺得兩段式左轉有它的好處，但不適用於每個人。可能有些人會怕在路口中間等待左轉，畢竟台灣地狹人稠、車流量大，而且有些年紀比較大的騎士反應沒那麼快。所以我認為，不一定要取消兩段式左轉，而是改成「不強迫」，讓大家自己評估自身能力以及當下狀況，來決定是否需要兩段式左轉。

（作者為大學生）

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