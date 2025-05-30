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自由開講》台灣具全球創新力 創新板2.0更給足馬力

2025/05/30 09:30

◎ 鄭明德

儘管面臨川普關稅、台幣升值等不確定因素，台灣產業的韌性仍持續在全球發光。美國商業雜誌CEOWORLD依據「2025全球創新指數」列出前25名榜單，台灣高居第2，讓全球再度看到台灣的創新實力。今年1月6日，台灣證券交易所將創新板升級為2.0，可以預期的是，將再給台灣創新實力加足馬力。

台灣證券交易所將創新板升級為2.0，給台灣創新實力加足馬力。圖為今年1月6日，證交所舉辦「TIB挺創新大喊話」活動，吸引約200家創新企業、中介機構、創投組織及250多位與會者參與，氣氛熱烈。（證交所提供）台灣證券交易所將創新板升級為2.0，給台灣創新實力加足馬力。圖為今年1月6日，證交所舉辦「TIB挺創新大喊話」活動，吸引約200家創新企業、中介機構、創投組織及250多位與會者參與，氣氛熱烈。（證交所提供） 

在一個不創新就等待滅亡的高度競爭時代，各國政府及企業莫不以創新為重要職志，不僅希望國家建設、企業產品及服務能滿足國內民眾所需，更能藉此在全球政經秩序中取得領先的地位。美國商業雜誌CEOWORLD的「2025全球創新指數」是全面性的指標，包括政府研發支出、政府監管品質、政府商業政策、高科技製造業、企業研發投資、企業專利申請、企業品牌的全球價值等，台灣能在這些指標中取得第2名的佳績，表現出台灣長期積累的創新實力。

今年1月6日，也是台灣創新日程中重要的日子。證券交易所修正相關營業細則、上市審查準則等10餘部規章，希望加速原本創新板股票的流動性，活絡交易，且扶助新創事業更容易掛牌與籌資。這個制度變革，原本來自蔡英文總統時期推動的「新創之島」脈絡，加上去年創投公會的努力推動，終於在今年初開花結果。

目前，創新板2.0的成效已慢慢浮現。創新板上的生技醫療、綠能環保、電子零組件、汽車工業、數位雲端公司獲得高股價淨值比的肯定，勝過上市及上櫃同類的公司。且創新板20家公司的成交值大幅成長191%，也勝過同期間上市及上櫃板的成交均值。整體而言，創新板2.0的成效指日可待，也將給台灣新創產業更多的支持。

（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）

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