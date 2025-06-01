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有志一「童」》新加坡重塑亞洲資產管理版圖

根據2023年數據，新加坡的資產管理規模（Assets under Management, AUM）達4.094兆美元，首次超越香港的3.993兆美元，躍升為亞洲最大的金融中心。這一變化不僅標誌著亞洲金融格局的轉變，也彰顯了新加坡在全球資產管理領域的重要性與競爭優勢。
童振源

童振源

2025/06/01 15:00

◎ 童振源

根據2023年數據，新加坡的資產管理規模（Assets under Management, AUM）達4.094兆美元，首次超越香港的3.993兆美元，躍升為亞洲最大的金融中心。這一變化不僅標誌著亞洲金融格局的轉變，也彰顯了新加坡在全球資產管理領域的重要性與競爭優勢。

回顧近年來的發展趨勢，新加坡的AUM增長速度遠超香港。2017年時，新加坡的AUM僅2.438兆美元，與香港的3.106兆美元相差6,680億美元。然而，隨著市場結構變化與政策優勢的發揮，新加坡的資產管理規模迅速提升，逐步縮小與香港的差距。到了2023年，新加坡的AUM 終於超越香港，正式奪下亞洲資產管理中心的龍頭地位。

新加坡與香港的管理資產：2017-2023 （作者提供）新加坡與香港的管理資產：2017-2023 （作者提供）

增長動能對比：新加坡勝出

從年增長率來看，新加坡近年的表現尤為突出。2018年至2020年間，其AUM年均增長率分別為3.4%、16.9%與19.4%，與香港的-1.5%、20.8%、22.0%相當。然而，2021年，新加坡AUM增長14.0%，遠勝香港的1.2%，顯示出市場信心明顯轉向。

即便2022年全球市場因新冠疫情低迷，兩地AUM皆受影響，但新加坡僅下降8.8%，跌幅小於香港的14.2%，展現出更強的市場韌性。2023年，新加坡AUM回升11.8%，而香港僅增長2.1%，這一年成為新加坡正式超越香港的關鍵分水嶺。

長期來看，2017年至2023年間，新加坡的AUM年均複合增長率（CAGR）達9.0%，幾乎是香港的兩倍（4.3%），這也反映出資本流動的明顯轉向。

新加坡與香港的管理資產成長率：2018-2023 （作者提供）新加坡與香港的管理資產成長率：2018-2023 （作者提供）

國際資金湧入新加坡的關鍵因素

1.穩健與高競爭力的營商環境

新加坡一直以政治穩定、法治健全與親商政策著稱，成為全球企業與投資者的首選地點。其卓越的全球競爭力、高素質專業人才、英語工作環境、與安全宜居的環境、完善的資產管理生態系，進一步吸引國際資產管理機構與高淨值人士落戶，成為全球資本青睞的金融樞紐。

相較之下，香港自2019年以來，社會動盪與《國安法》的實施，讓部分國際投資者對其監管環境產生疑慮，促使資本轉向新加坡。

2.靈活且透明的金融監管體系

新加坡的監管環境更具彈性，並提供多項有利於資產管理產業的政策措施。例如，2020年推出的可變資本公司（VCC）架構，為基金提供更靈活的法律結構，吸引了大量私募股權基金與對沖基金進駐。

此外，政府提供家族辦公室稅務優惠，推動新加坡成為全球私人財富管理中心。截至2024年底，新加坡的家族辦公室數量突破2,000家，遠高於香港的450家（2023年底）。

3.稅收與投資誘因

新加坡的稅制對資產管理行業極具吸引力，無資本利得稅使長期投資更具優勢。儘管企業所得稅（17%）與香港（16.5%）相近，但新加坡針對資產管理業提供更多優惠，例如全球基金稅務豁免計劃，使國際資產管理機構更願意將總部設於新加坡。

此外，新加坡已與86個國家簽訂避免雙重課稅協定，降低跨境投資的稅務負擔，進一步提升其國際競爭力。

同時，新加坡政府推行的「全球投資者計劃」也吸引眾多高淨值人士移居當地，進一步推動私人財富管理市場的發展。

新加坡憑藉其地理位置優勢，不僅能輻射整個東南亞市場，還能避開東亞的地緣政治風險，成為全球資金的避風港。（歐新社）新加坡憑藉其地理位置優勢，不僅能輻射整個東南亞市場，還能避開東亞的地緣政治風險，成為全球資金的避風港。（歐新社）

4.地緣政治與全球市場影響

在當前全球資本市場的不確定性下，投資者更傾向於將資產分散至低風險市場。新加坡憑藉其地理位置優勢，不僅能輻射整個東南亞市場，還能避開東亞的地緣政治風險，成為全球資金的避風港。

新加坡超越香港，成為亞洲最大的資產管理中心，並不僅僅是數字上的變化，更象徵著全球資本流動趨勢的重大轉向。在政治穩定、靈活監管、優惠稅制及地緣戰略優勢的支撐下，新加坡的金融影響力可能持續增強，可能進一步鞏固其亞洲資產管理龍頭的地位。

（作者為我國駐新加坡代表）

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