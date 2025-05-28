賴中強 公民力量》普發現金爽一時，社會安全要長久

中國國民黨接下來，反制公民罷免運動的策略，除了不入流的作法外，政策上應該就是炒作核能電廠與普發現金。

◎ 賴中強

中國國民黨接下來，反制公民罷免運動的策略，除了不入流的作法外，政策上應該就是炒作核能電廠與普發現金。

普發現金常態化的《預算法》第81條之1修正草案，非常可能在六月完成三讀，時間接近七月罷免投票，形同「全民政策買票，一人一萬」。近日傅崐萁已經開始將普發現金納為反罷免宣傳，如下圖。

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近日傅崐萁已經開始將普發現金納為反罷免宣傳。（取自貼文）

一人普發一萬，全國是2336億。

加上財政收支劃分法從中央挖走3753億元。

還有即將上場的各項軍人待遇調整。

2026年度中央政府總預算，會不會編不出來？

普發現金效益就只是一時性的煙火！

面對青年低薪、貧富不均與貿易戰帶來的產業與失業衝擊，政府更該強化社會安全體系。

2336億元與其用於普發現金的一時煙火，不如用於讓人民面對失業、健康、老年、貧窮的各種風險時，能有更強韌的社會安全網可以支撐。

2336億元與其用於普發現金的一時煙火，政府不如用於讓人民面對失業、健康、老年、貧窮的各種風險時，能有更強韌的社會安全網可以支撐。（資料照）

建議民進黨政府全面擘劃善用歲計賸餘，強化社會安全韌性的短、中、長期方案，至少應包括：

一、 政府應提出就業保險全面納保的中期方案，並以全面代繳三年（尚須精算）就業保險欠繳保費，作為因應國際貿易、關稅變動與產業就業衝擊的短期因應方案，讓所有的失業者，不會因為未投保就保而領不到失業給付。

二、 政府應提出國民年金保險逐步轉型為稅收式基礎年金的長期方案，並於過渡階段利用歲計賸餘填補眼前的漏洞：

（一） 為欠繳國民年金保險費的弱勢被保險人，代繳一定期間的保費。

（二） 推動中央、地方老年社會給付總歸戶，每月領取社會救助、社會保險與各種職業年金總額不滿八千元者，補足八千元。

三、 政府應提出兼顧國民健康保障與醫護人員合理待遇之健保財務改革中期方案，過渡階段利用歲計賸餘，優先推動：

（一） 發給醫護人員加給（視年度財政）。

（二） 就最近年度移列之健保不給付項目，重新檢討。

四、 推動融資公司法立法，國庫撥付預算後由台灣金控（台灣銀行母公司）出資成立「窮人銀行」：國民應急信用借貸融資公司，設定每人最高借貸餘額數，避免國人因財務困窘向地下錢莊借錢後，反被詐欺、販毒、人口販運、甚至中共統戰集團所控制。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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